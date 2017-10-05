Калуга, 5 октября, 2017, 19:32 — ИА Регнум. 15-летняя школьница из Калуги погибла из-за баллончика газа для заправки зажигалок, сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Вадим Платов. Баллон был обнаружен полицией на месте происшествия.

Зажигалка

Следователем назначена судебно-медицинская и химическая экспертизы, очевидцы происшествия и родные погибшей опрошены. Семья девочки характеризуется положительно, сама несовершеннолетняя занималась спортом, имела нормальную успеваемость в школе. Следователи регионального управления СК России намерены установить обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данному факту следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мёртвое тело 14-летней школьницы было найдено в Москве. Рядом с ней лежали несколько газовых баллончиков, а признаков насильственной смерти обнаружено не было.