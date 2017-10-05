Орел, 5 октября, 2017, 19:24 — ИА Регнум. Отставка губернатора Орловской области Вадима Потомского, о которой стало известно 5 октября, логична: он не только не смог вывести регион из депрессивного состояния, но и полностью утратил лимит доверия, который, к слову, был внушительным — на выборах в 2014 году он набрал более 89%. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил доктор политических наук Владимир Слатинов.

Марина Каширская ИА REGNUM Вадим Потомский (слева)

По словам политолога, Вадим Потомский не показал серьезных позитивных результатов ни по одному из критериев оценки губернаторов. Напомним, что среди них были социально-экономическое развитие региона, поддержка населением и отсутствие серьезных конфликтов внутри элит.

«По всем трем позициям Потомский проигрывал. Регион как был, так и остался депрессивным. Ничего не изменилось. Исключение — отдельные инфраструктурные проекты, в том числе связанные с юбилеем Орла. Но даже серьезного роста сельского хозяйства не было, в отличие, к примеру, от соседей, для которых эффект импортозамещение сыграл роль, — считает Владимир Слатинов. — Во-вторых, огромный кредит доверия был очень быстро утрачен, потому что, опять же, не было никаких серьезных улучшений в социально-экономической сфере. Кроме того, была неумелая кадровая политика, конфликты с местными коммунистами и значительной частью региональной элиты. Остается констатировать, что Потомский в местный пейзаж так и не вписался».

Так, одним из самых жестких конфликтов Вадима Потомского оказался конфликт с местными коммунистами. По мнению Владимира Слатинова, региональное отделение КПРФ фактически оказалось добитым. Еще до прихода Вадима Потомского на должность губернатора КПРФ показывала результаты не хуже, чем у «Единой России».

«КПРФ на федеральных выборах здесь побеждала «Единую Россию». В прошлом в горсовете Орла КПРФ и «Единая Россия» имели одинаковое количество мандатов. Политика Потомского стала катастрофой. У них сегодня три мандата в горсовете, шесть мандатов — в областном совете. Они фактически несли за Потомского моральную ответственность, но при этом никак на него не влияли и не могли его критиковать. Плюс другие игроки очень активно играли против него. Я впервые видел именно в Орле: здесь ездят машины, каждая третья-четвертая с наклейками «Потомский, уходи», постоянные митинги. Такого в Черноземье нет нигде. У меня вообще ощущение, что он сам хотел отсюда уйти… Потомский, увы, провалил эксперимент с варягом-коммунистом, который, кстати, пытался показать себя молодым технократом», — говорит политолог.

Между тем новый врио губернатора Андрей Клычков, по мнению Владимира Слатинова, вписывается в линию на омоложение, но при этом не является технократом.

«Я не нашел в его биографии ничего об управленческом опыте, — говорит эксперт. — Если мы говорим о том, что у других назначенцев был и есть серьезный управленческий опыт, то у Андрея Клычкова — опыт исключительно политический. Здесь все-таки речь идет о том, что политическая логика взяла верх над технократической. Регион остался в неформальном ведении КПРФ. Но, как я понимаю, у коммунистов не нашлось молодого технократа, они нашли молодого политика, который отвечает веяниям на омоложение, но технократизм здесь под вопросом, что отличает орловскую ситуацию от других».

При этом Андрею Клычкову придется столкнуться с достаточно серьезной проблемой — регион в значительной мере устал от губернаторов-варягов.

«С одной стороны, народ радуется, что ушел Потомский, но с другой, это будет третий варяг. При слове «варяг» людей здесь начинает колотить. И это очень серьезная проблема, в том числе и для него. Его заранее встретят если не враждебно, то очень и очень насторожено. В этом смысле Кремль немного отступил от своего замысла, ведь приход молодых технократов на смену неэффективным или долго правящим губернаторам — это желание приподнять, дать бонус президентской кампании. Люди радуются уходу губернаторов, от которых устали. А здесь у людей будут очень смешанные чувства по этому поводу, потому что им опять навязали варяга».

ИА REGNUM напоминает, что губернатор Орловской области Вадим Потомский отстранен от занимаемой должности 5 октября. Официальная формулировка ухода Потомского — «в связи с заявлением о досрочном сложении полномочий».

Исполняющим обязанности губернатора Орловской области назначен Андрей Клычков, до этого бывший депутатом Мосгордумы от КПРФ.