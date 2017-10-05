Мюнхен, Германия, 5 октября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Графический роман «Я — слон!» Лены Ужиновой и Владимира Рудака вошел в международный каталог «Белые вороны 2017». Книга стала первым российским комиксом, вошедшим в список.

«Бумкнига» «Я слон» страница №129 (фрагмент)

Ежегодно работники Международной Мюнхенской юношеской библиотеки и эксперты в области детской литературы составляют список книг, имеющих значение для мировой и юношеской литературы.

Книги, включенные в него, составляют каталог «Белые вороны», который является признанным источником информации для библиотек, издательств, переводчиков и преподавателей.

«Я очень рад, что наша книга привлекла внимание известной премии. Поздравляю Лену Ужинову и Дмитрия Яковлева с победой! У нас все получилось!» — прокомментировал Владимир Рудак.

В этом году в список вошли 200 книг из 56 стран мира. Среди российских книг, помимо комикса «Я — слон!», — «Я не тормоз» и «Ворон».

Ранее ИА REGNUM рассказывало о графическом романе «Я — слон!». Комикс в иронической форме рассказывает о жизни человека с ограниченными возможностями. Графический роман создан по пьесе писателя и режиссёра Владимира Рудака. Иллюстрации принадлежат Лене Ужиновой, автору мультфильма «Жихарка».