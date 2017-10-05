Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2017, 19:20 — ИА Регнум. Центральный Банк России не считает целесообразным легализацию криптовалют на российских биржах, заявила глава ЦБ Эльвира Набиулина 5 октября на полях экономического форума Finopolis-2017.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Российский финансовый регулятор выступает против использования криптовалют в качестве платежного средства, но видит перспективы в технологии блокчейна.

Глава Центробака сказала, что в настоящее время обсуждается вопрос создания национальной цифровой валюты на технологии блокчейна.

«Мы этот вопрос обсуждаем. Это национальная, не частная валюта. Мы знаем, что многие центральные банки в мире это обсуждают. Этот процесс находится в стадии изучения, пока рано делать какие-либо выводы», — сказала Набиулина.

ЦБ также рассматривает возможность создания платформы для передачи финансовой информации на основе блокчейна.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России нужно оперативно легализовать криптовалюты с целью защиты граждан от мошенничества.

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Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев 26 сентября заявил, что правительство России пока не намерено регулировать рынок криптовалют. Минфин на сегодняшний день сосредоточен на легализации блокчейна с точки зрения хранения в нем информации.