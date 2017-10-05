Москва, 5 октября, 2017, 18:47 — ИА Регнум. В Москве на Ленинградском вокзале в Москве появился специальный автомат для печати баннеров — Welcome Banner. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба администрации Ленинградского вокзала Москвы.

Пресс-служба Ленинградского вокзала Аппарат для печати баннера встречающего

Сообщается, что автомат для печати баннеров установлен в главном зале ожидания на первом этаже Ленинградского вокзала.

Автомат позволяет выбрать один из трех размеров плаката, набрать нужный текст, подобрать шрифт, цвет, фон из предложенных вариантов или загрузить фотографию. Основа — холст, который практически не мнется и не промокает. Баннер обойдется в 300—700 рублей в зависимости от формата, оплатить печать можно с помощью банковской карты.

Речь идёт о баннерах, с которыми обычно встречают людей в крупных транспортных узлах таксисты. На баннерах обычно пишут имя и фамилию приезжающего, чтобы он смог увидеть ожидающего его встречающего.

Установленный на Ленинградском вокзале автомат может распечатать баннер с любым текстом всего за пару минут.

По утверждению администрации Ленинградского вокзала, подобные автоматы есть только на вокзалах двух городов в мире — Амстердама и Эйндховена (оба города находятся в Нидерландах).