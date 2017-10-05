Стамбул, Турция, 5 октября, 2017, 18:34 — ИА Регнум. В одном из районов Стамбула произошла перестрелка, сообщает 5 октября телеканал CNN.

Стамбул

По информации телеканала, в результате инцидента были ранены не менее трёх человек.

По предварительным данным, в стамбульском районе Газиосманпаша неизвестные люди открыли огонь из стрелкового оружия по одному из автомобилей.

В данный момент место происшествия оцеплено сотрудниками стамбульской полиции, там работают медики.

Причины и подробности инцидента выясняются.