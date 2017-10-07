Свободный, Амурская область, 8 октября, 2017, 00:35 — ИА Регнум. Проект использования тяжелых фракций газа, поставляемого по трубопроводу «Сила Сибири», может стать одним из самых амбициозных и высокоприбыльных не только в России, но и не имеющим аналогов за рубежом. О том, как город Свободный со своими окрестностями может стать тем рычагом, который сдвинет Россию с «нефтяной иглы», рассказывает автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

(сс) akiragiulia Газовый водонагреватель

Планирующееся взаимодействие двух концернов — «Газпрома» и «Сибура» — выразится в строительстве газоперерабатывающего завода, который займется отбором тяжелых фракций из поставляемого в Китай газа и передачей их сибуровскому газоперерабатывающему комбинату, на котором из них сделают массу полезных вещей. А практически чистый метан, оставшийся в результате отбора остальных газов из трубы, отправится на нужды Китая.

Количество продуктов, получаемых на первом этапе, всего пять. Это гелий, этан, пропан, бутан и пентан-гексановая фракция. И если гелий можно после извлечения использовать сам по себе — это инертный газ, ни в какие реакции не вступающий, — то остальные перечисленные составляющие являются великолепным сырьем для производства пластмасс, растворителей широчайшего спектра, моющих средств, эфиров, тормозных жидкостей… Ряд можно продолжать, но уже из перечисленного понятно, что газоперабатывающий комбинат может не только вырабатывать все это в виде сырья «второго порядка», которое будет отправлено в Китай для производства изделий, но и послужить центром развития отечественных фирм, изготавливающих конечных продукты из названных химических полуфабрикатов. Значение этого проекта как для обеспечения трудовыми местами Дальневосточного региона, так и подъема экономики России в целом невозможно переоценить.

О том, как будет превращаться сибирский газ в ценные и, что немаловажно, дорогие продукты переработки, читайте в статье: Газопереработка как одна из альтернатив «нефтяной игле»

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