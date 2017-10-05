Чебоксары, 5 октября, 2017, 18:33 — ИА Регнум. В Чувашии завели уголовное дело по факту загрязнения цинком земель в Чебоксарском районе. Ущерб оценили в 144 млн рублей. Речь, вероятно, идёт о птицефабрике, работу которой летом проверяли надзорные органы в связи с многочисленными жалобами на зловоние, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Птицефабрика

Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура распространила сообщение об итогах проверки в Чебоксарском районе.

«Неустановленные должностные лица организации вследствие нарушения правил обращения с удобрениями произвели загрязнение и порчу плодородного слоя почвы земли сельскохозяйственного назначения Чебоксарского района на площади 12 га. Причинен вред окружающей среде (почвам) путем загрязнения подвижной формы тяжелого металла цинка в размере 144 млн рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.254 УК РФ («Порча земли»). В ведомстве отмечают, что руководителю организации направлена претензия о возмещении вреда.

Отметим, в августе управление Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области провело «административное расследование по обращению жительницы Чебоксарского района относительно факта вывоза и внесения свежего птичьего помета с птицефабрики на земельный участок сельскохозяйственного назначения около деревни Лапсары». Полученные данные испытательной лаборатории выявили «загрязнение почв подвижной формой тяжелого металла цинка с превышением установленных норм» «на площади 12 га земель сельскохозяйственного назначения». Калининский районный суд Чебоксар по итогам рассмотрения дела об административном правонарушении оштрафовал предприятие на 40 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года, с приходом жары, чебоксарцы стали ощущать зловоние в городе, особенно — в спальном новоюжном районе. Жители жаловались в надзорные органы, администрацию города и правительство, подозревая, что источником может являться расположенная в соседнем районе птицефабрика. Управление Роспотребнадзора тогда заявило о проведении внеплановой проверки птицефабрики «Юрма», выявив превышение предельно-допустимой концентрации содержания аммиака в 2,3 раза в зоне влияния пометохранилища. Также выявлен ряд нарушений санитарного законодательства, в том числе при обращении с отходами производства и потребления. Обществу было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

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Напомним, ранее в республике общественный резонанс вызвало дело загрязнении земель птицефабрикой «Чувашский бройлер». В 2011 году на землях сельскохозяйственного назначения предприятие разместило 11,5 тыс. тонн птичьего помёта, что повлекло отравление почвы и гибель около 300 деревьев. Тогда уголовное дело было заведено на начальника очистных сооружений: в материалах дела отмечалось, что это решение было принято им самостоятельно. В 2015 году суд установил загрязнение тяжёлыми металлами 20 гектаров земель сельскохозяйственного назначения — к ответственности было привлечено ОАО «Чувашский бройлер», которое обязали провести рекультивацию земель.

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