Москва, 5 октября, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Назначенный исполняющим обязанности губернатора Орловской области глава фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков в комментарии ИА REGNUM заявил, что назначение было неожиданным.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Андреем Клычковым

«Это было неожиданно, но Орловская область для нас имеет принципиальное значение. Отрадно, что есть результаты работы, которые можно будет использовать и исправить ситуации, которые были», — сказал Клычков.

Говоря о состоявшемся назначении врио губернатора, Клычков отметил, что теперь нужно будет пройти определенные процедуры и «там уже дальше будем смотреть».

«С другой стороны, для меня это большой вызов. Постараюсь приложить все усилия для того, чтобы его реализовать», — уточнил депутат.

Он подчеркнул, что говорить о планах еще рано: нужно время.

«Сначала нужно определиться со временем представления в регионе, ехать, знакомиться и работать», — так Клычков ответил на вопрос, чем он займется в регионе.

Ранее президент РФ Владимир Путин отстранил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского. Официальная формулировка ухода Потомского — «в связи с заявлением о досрочном сложении полномочий».

Исполняющим обязанности губернатора Орловской области назначен член президиума, секретарь ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ Андрей Клычков.