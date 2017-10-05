Калуга, 5 октября, 2017, 18:14 — ИА Регнум. 5 октября во французском городе Монпелье состоялось подписание соглашения между правительством Калужской области и администрацией метрополии Монпелье об укреплении связей и сотрудничества в экономической, научно-образовательной и социально-культурной сферах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, документ подписали губернатор области Анатолий Артамонов и президент метрополии Филипп Сорель.

Пресс-служба правительства Калужской области Анатолий Артамонов и Филипп Сорель на подписании соглашения

Калужская область и французская метрополия намерены содействовать расширению торгово-экономических контактов между хозяйствующими субъектами, научными, образовательными и профессиональными организациями, взаимодействовать по вопросам использования информационных технологий для повышения качества жизни в нашей области. В планах — обмен делегациями с целью изучения работы бизнес-инкубаторов и технопарков, участие в научно-практических конференциях и форумах, посвященных формированию инновационной инфраструктуры.

Кроме того, соглашение предусматривает сотрудничество в сфере энергоэффективности и устойчивого развития городов, обмен информацией по проблемным вопросам охраны окружающей среды. Намечен взаимный туристский обмен и продвижение туристских продуктов, расширение связей между организациями культуры, деятелями литературы и искусства, спортивными делегациями. Регионы будут обмениваться информацией по вопросам сохранения, использования и популяризации историко-культурного наследия.

«Наши дружественные связи с Метрополией Монпелье длятся уже более 20 лет. Мы интересна друг другу в сфере научных исследований, технологий, инноваций, бизнеса. Подписанное соглашение на уровне регионов придаст новый импульс нашим отношениям и повысит их статус», — заявил губернатор Анатолий Артамонов.

Он выразил уверенность, что дальнейшее развитие партнерства приведёт к новым важным договоренностям и соглашениям.

«Европа и Россия были близки в истории, хотя иногда расходились во мнениях. Я считаю, что не может быть сильной Европы без России, и говорю об этом Президенту». Глава метрополии назвал сложившиеся отношения между регионами народной дипломатией: «Это то, что объединяет города и предприятия, ученых и новаторов, врачей и всех тех, кто стремится принести пользу и обогатиться новыми знаниями. Иногда об этом забывают, но это то, что позволяет избежать конфликтов между государствами», — в свою очередь заявил Филипп Сорель.

В мероприятии приняли участие члены калужской делегации, находящейся в Монпелье с рабочим визитом с 4 по 7 октября, представители власти и общественности французского региона.