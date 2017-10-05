Ярославль, 5 октября, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Бизнесмену Владимиру Голубеву предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Ярославской области.

СУ СКР по Ярославской области Владимир Голубев содержится под стражей

По данным следствия, в период с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года Голубев, находясь на территории Красноперекопского района города Ярославля, не менее пяти раз совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырех девочек в возрасте от 8 до 10 лет.

«Преступление раскрыто благодаря грамотно спланированным мероприятиям, проведенным сотрудниками уголовного розыска регионального УМВД России совместно с криминалистами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Мужчина содержится под стражей. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Выполняются допросы, назначены судебные экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается