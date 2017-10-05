Москва, 5 октября, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства в центре Москвы. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

ИА REGNUM Убийство в центре Москвы

Напомним, ранее корреспондент ИА REGNUM сообщил, что в центре Москвы в Банковском переулке вооружённый неизвестный произвёл несколько выстрелов в мужчину. По предварительным данным, целью киллера был член Общественной палаты Воронежской области и председатель армянской культурно-христианской общественной организации «Ани» бизнесмен Арсен Папазян.

От полученных ранений Папазян скончался на месте. Нападавший скрылся.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.