По факту убийства бизнесмена в центре Москвы возбуждено дело
Москва, 5 октября, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства в центре Москвы. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба ведомства.
ИА REGNUM
Убийство в центре Москвы
Напомним, ранее корреспондент ИА REGNUM сообщил, что в центре Москвы в Банковском переулке вооружённый неизвестный произвёл несколько выстрелов в мужчину. По предварительным данным, целью киллера был член Общественной палаты Воронежской области и председатель армянской культурно-христианской общественной организации «Ани» бизнесмен Арсен Папазян.
От полученных ранений Папазян скончался на месте. Нападавший скрылся.
По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.