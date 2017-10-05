Конгресс США требует от Трампа вывода американских войск из Йемена
Вашингтон, 5 октября, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Конгресс США 5 октября принял постановление, требующее от президента Дональда Трампа вывести американский воинский контингент из Йемена, сообщает RT.
Резолюция принята американскими конгрессменами под предлогом того, что Белый дом поддержал коалицию во главе с Саудовской Аравией и втянул американские войска в военные действия без необходимого в таком случае одобрения конгресса.
В американском конгрессе вдруг посчитали, что это было нарушением конституции США.
«Конгресс постановил, что президент должен вывести войска США из боевых действий в Йеменской Республике», — указано в цитируемом RT документе.
Стоит отметить, что ранее администрация США включила Йемен в список стран, гражданам которых запрещен въезд в Соединенные Штаты.
Как сообщало ИА REGNUM, в Йемене с 2014 года продолжается гражданская война. Разрушение инфраструктуры, систем здравоохранения и жизнеобеспечения привели эту страну на грань гуманитарной катастрофы.
Ситуация в стране еще более обострилась, когда в 2015 году в конфликт вмешалась Саудовская Аравия. Различные правозащитные организации уже неоднократно обвиняли её войска в совершении многочисленных военных преступлений на территории Йемена.