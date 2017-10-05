Минск, 5 октября, 2017, 17:02 — ИА Регнум. В Минске на торжественной церемонии открыли памятник национальному герою Венесуэлы Симону Боливару при участии президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, сообщает БЕЛТА 5 октября.

President.gov.by Встреча Николаса Мадуро и Александра Лукашенко

Бронзовый бюст на гранитном постаменте расположился в сквере имени Боливара. На памятнике установлена табличка:

«Дар Боливарианского правительства Венесуэлы в честь 20-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Венесуэлой. Реплика бюста работы венесуэльского скульптора Лоренцо Гонсалеса»

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в посольстве Венесуэлы в Минске заявили, что Николас Мадуро прибудет в Белоруссию 5 октября и примет участие в открытии памятника Симону Боливару.

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Сегодня, 5 октября, посол Венесуэлы в Белоруссии Хосе Боггиано Периччи заявил, что визит президента «имеет большое значение», так как между странами установлено «стратегическое партнерство». Посол добавил, что Минск экономически помогает Каракасу развивать промышленность и строительство.

Сам глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов оказать Венесуэле помощь «как своим самым близким и добрым друзьям». Лукашенко считает, что при поддержке других стран Каракас может решить все свои основные проблемы за пять лет.