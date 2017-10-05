Москва, 5 октября, 2017, 16:55 — ИА Регнум. В центре Москвы совершено вооружённое нападение на члена Общественной палаты Воронежской области и председателя армянской культурно-христианской общественной организации «Ани» бизнесмена Арсена Папазяна. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Regnum picture 1507209346148172 original download

Нападение было совершено около 14:40 мск возле дома в Банковском переулке. Нападавший произвел несколько выстрелов в Папазяна, а затем скрылся.

Папазян получил как минимум два проникающих ранения и скончался на месте.

На месте нападения работают правоохранительные органы.