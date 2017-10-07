Киев, 7 октября, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Венгерские депутаты отказались от встречи с делегацией украинского парламента, предложенной с целью «объяснить» венграм новый закон о принудительной украинизации школьного образования. Новый уровень реакции на этот закон с венгерской стороны обсуждает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Новый закон предполагает, что с 2018 года на Украине преподавать в школах на других языках, кроме украинского, можно будет только в начальных классах. И это — только первое время: с 2020 года и это исключение отменят. Изначально направленный против русского языка, закон ударил также по живущим на Украине этническим румынам, венграм, полякам и словакам. Причем наиболее жестко на эту инициативу киевской администрации отреагировала Венгрия, прямо пообещавшая мешать всяческим начинаниям Украины. Рассчитывая на поддержку международного сообщества и на отмену дискриминационного закона, Венгрия, конечно же, не проявила желания слышать заверения украинской делегации, что он только кажется дискриминационным.

К тому же, всерьез рассчитывать на то, чтобы о чем-то договориться с нынешней украинской администрацией, не приходится. Тем более, когда корень насильственной украинизации растет не из Киева: нет смысла общаться с теми, кто ничего не решает.

Является ли взятый Венгрией стиль оптимальным при решении вопросов с украинской стороной, читайте в статье: Никаких переговоров с баранами: Венгрия показала, как вести дела с майданом

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