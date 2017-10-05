Нижний Новгород, 5 октября, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Более 50 человек и 17 единиц техники принимают участие в тушении пожара на нефтеперерабатывающем заводе «ЛУКОЙЛ — Нижегороднефтеоргсинтез» под Нижним Новгородом, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Vk.com, группа «Нижний Новгород» Пожар на нижегородском НПЗ «ЛУКОЙЛ — Нижегороднефтеоргсинтез»

По данным ведомства, 5 октября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области поступило сообщение о том, что при проведении подготовительных ремонтных работ на одном из резервуаров на территории предприятия произошло возгорание с последующим хлопком.

На место происшествия были направлены оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области и пожарные подразделения.

На данный момент проводятся работы по тушению пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе «ЛУКОЙЛ — Нижегороднефтеоргсинтез» подтвердили факт возгорания, заявив, что на предприятии возникла нештатная ситуация.

«Она находится под контролем. До конца дня пожар будет локализован. Все необходимые меры уже предпринимаются. Объемы возгорания на данный момент уточнятся», — заявили на предприятии.