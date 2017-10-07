Варшава, 7 октября, 2017, 12:23 — ИА Регнум. На прошедший в Каталонии референдум отреагировала Польша. Гражданин, который во время голосования вышел на рынок города Познань с плакатом в поддержку идеи каталонской независимости, не привлек к себе таких же активных последователей. Вместе с тем, польская пресса, как пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский, обсуждает, какие выводы могло бы принести для Польши отделение Каталонии.

Иван Шилов ИА REGNUM

По озвученному Radio Szczecin предположению, со ссылкой на мнения экспертов по энергетике, отделение Каталонии могло бы принести пользу польскому газопорту в Свиноуйсьце. Терминалы по приему сжиженного природного газа на юго-востоке Испании способны за несколько лет стать конкурентами похожим терминалам на побережье Балтийского моря. Но если Европейская комиссия планировала передавать газ из Каталонии клиентам по всей Европе в рамках проекта «Южные ворота», то у Польши есть своя идея — газовый хаб «Северные ворота». Этот проект предполагает, помимо прочего, строительство газопровода из Норвегии в Польшу и распределение его по странам Центральной Европы. После отделения Каталонии инвестиции в «Южные ворота» оказались бы под вопросом, что сделало бы Польшу более привлекательной для инвесторов.

Обсуждают в Польше и другие аспекты прошедшего референдума. Так, профессор Лодзинского университета Яцек Региня-Захарский считает, что пока нет оснований говорить, что Каталония сможет отделиться. И хотя независимые каталонцы, вероятно, захотели бы войти в ЕС, с ними пришлось бы обсуждать условия, а в переговорах необходим консенсус, на который не пойдет Испания. С учетом того, что в Европе есть еще ряд регионов, потенциально могущих объявить независимость, вопрос остается тем более актуальным.

О других событиях, обсуждаемых польской прессой, читайте в обзоре: Польша регионов: «Отделение Каталонии — это плюс для нас!»

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