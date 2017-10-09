Санкт-Петербург, 9 октября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 26 сентября состоялось заседание нового состава Временного правительства под председательством Коновалова. Обсуждался вопрос о продовольственных беспорядках в Финляндии. Некрасов в своем докладе сообщил, что хлебный паек для городов установлен всего в ¼ фунта на человека в день и лишь для лиц, занятых физическим трудом, — ¾ фунта.

Английские социалисты с русскими солдатами

Керенский, Терещенко, Верховский, Вердеревский выехали в Ставку, где, кроме обсуждения общего положения на фронте, с участием Терещенко произойдет также совещание военных агентов иностранных держав, состоящих при Ставке.

Состоялось совместное заседание президиума и совета старейшин Всероссийского Демократического Совета. Признано необходимым, чтобы декрет о созыве предпарламента, который должен быть издан Временным правительством, точно формулировал соглашение, принятое при переговорах делегация Демократического Совета с представителями цензовых элементов (предпарламент совместно с 120 представителями цензовых элементов и 20 дополнительными, по постановлению правительства, представителями от казаков, будет состоять из 430—440 человек).

Принято постановление о необходимости ускорить созыв предпарламента с тем, чтобы открытие его состоялось не позже 1 октября.

Бюро ВЦИК рассматривало вопрос о созыве съезда советов. Дан решительно высказывается против съезда, мотивируя это тем, что в разгар избирательной кампании в Учредительное собрание нельзя отрывать агитаторов с мест.

Троцкий в ответной речи заявил, что, если съезд не будет созван конституционным путем, он будет созван революционным путем.

Подавляющим большинством голосов Бюро постановило созвать Съезд Советов 20 октября. Созыв съезда поручается иногороднему отделу с участием представителей фракций и военного отдела.

Бюро ВЦИК постановило послать одного делегата на созываемую в Париже 3 октября конференцию союзных государств. Второй делегат будет от Временного правительства, которое постановило командировать туда Терещенко.

Михаил Иванович Терещенко

Состоялось первое заседание нового Исполкома Петросовета. В Исполком входит 51 член с решающим голосом и шесть с совещательным. Начинается обсуждение вопроса о ж.-д. стачке. После непродолжительных прений и сообщения Рязанова о требованиях о течении стачки и возможном исходе ее Исполком принял резолюцию, совпадающую с опубликованным перед этим воззванием большевиков:

«На помощь железнодорожникам. Железнодорожная забастовка, которая долго подготавливалась, разразилась. Временное правительство, оторванное от рабочих организаций и находящееся в состоянии непрерывного внутреннего кризиса, оказалось совершенно неспособно предотвратить забастовку железных дорог. Труженикам транспорта отвечали сверху неопределенными обещаниями, оттягивая разрешение вопроса с недели на неделю, с месяца на месяц в то самое время, как по требованию Родзянки и Ко то же самое правительство в несколько дней повысило цены на хлеб на 100%. Одно это решение явилось прямой провокацией по адресу голодающих железнодорожных служащих и рабочих, которые в течение всей революции развивали самоотверженную работу. Железнодорожники прилагали все усилия к тому, чтобы избежать забастовки, столь опасной при нынешней разрухе в стране. И все граждане должны отдать себе ясный отчет в том, что ответственность за вспыхнувшую забастовку целиком падает на Временное правительство, которое отвечало пустыми обещаниями и угрозами там, где нужны были решения и действия.

Железнодорожники, как показывают их заявления и их поведение, предприняли со своей стороны все меры к тому, чтобы забастовка не отразилась на положении фронта и на продовольствии населения городов. Тем не менее буржуазная печать и ее подголоски подняли бешеную травлю против забастовщиков, именуя их не иначе, как изменниками и предателями. Темные слои мещанства, офицерство, отсталые элементы армии науськиваются на железнодорожников; кадетские провокаторы выбиваются из сил, чтобы довести дело до острых конфликтов разных групп населения между собой и дать повод для военной расправы над пролетариями железных дорог.

Перед лицом всей страны мы разоблачаем и клеймим эту работу буржуазной провокацией. Железнодорожная забастовка задевает, бесспорно, интересы самых широких масс населения. Но выход из положения не в преступном срыве этой забастовки, а в том, чтобы заставить правительство в кратчайший срок удовлетворить законные требования железнодорожников.

Достигнуть этого можно только одним путем: рабочие всех отраслей промышленности, сознательные солдаты и крестьяне и все вообще честные граждане должны окружить железнодорожников атмосферой полного сочувствия, оградить их от травли и провокационных атак контрреволюционных банд и помочь им таким образом в кратчайший срок закончить навязанную им забастовку.

Мы призываем все организации и всех членов нашей партии немедленно приложить все усилия к тому, чтобы железнодорожники не оказались изолированы и подавлены. Революционная солидарность трудящихся масс — единственное спасение».

Затем Исполком переходит к обсуждению заявления представителей Советов С. и Р. Д. Финляндии о передвижении войск в Финляндии, которые, по мнению делегации, имеют не стратегическое значение, а политическую цель. В этом делегацию убеждает вся обстановка вывода войск и замена их другими.

В связи с приказом о выводе войск среди солдат наблюдается тревожное, возбужденное состояние, которое при неосторожной и провоцирующей политике может плохо кончиться. После корниловских дней, когда исполнение оперативного приказа чуть было не привело к осуществлению контрреволюционного плана Корнилова, ко всякому передвижению войск в Финляндии относятся с естественным подозрением. Это недоверие подтвердилось 15 сентября, когда были введены в Гельсингфорс кавалерийские части и казаки.

Солдаты

Делегация заявила, что если полки и специальные части получат приказ о переводе из Финляндии, то они исполнят его только после санкции областного бюро Советов и подтверждения Петросовета, поэтому они приехали за советом и содействием в Петроград, прося вмешаться в это дело Петроградский Совет.

Исполком избрал делегацию, которая совместно с представителями из Финляндии должна связаться с военными властями и выяснить цели передвижения войск в Финляндии.

На соединенном заседании Исполкомов С.Р. и С.Д. Москвы заслушивается доклад Ногина и Юсуфа о Демократическом совещании.

«Рабочий путь» печатает резолюцию митинга 2000 рабочих и солдат в Калашниковской бирже, где выступали Свердлов, Троцкий и др. В резолюции говорится, что создать власть должен съезд Советов.

«Новая жизнь» пишет о новой расценке труда железнодорожников:

«В результате новых схем расценки как для основных окладов, так и для сверхурочных работ, получаются более низкие, нежели расценки настоящего времени, из-за которых возникла жел.-дор. забастовка.

Так, 1-я категория мастеровых и рабочих (чернорабочие, уборщики, сторожа и проч.) в настоящее время получают 180 р. Временное правительство определило для них основной оклад в 60 р. и на дороговизну — 100 р., в общем —160 руб., т. е. на 20 руб. в месяц меньше. Сверхурочные работы оплачивались раньше по 135 к. час, по схеме Временного правительства — 45 к. в час, т. е. на 90 копеек меньше. При 50 сверхурочных часах в месяц они получат на 45 р. меньше, т. е. в общем, на 65 р. в месяц меньше прежнего.

Такое же соотношение получается для 2-й, 3-й, 4-й и 5-й категорий мастеровых и рабочих, т. е. служащие будут получать жалованья меньше в месяц, и каждый сверхурочный час будет значительно ниже оплачиваться.

Лишь для 6-й, 7-й и 8-й категорий мастеровых и рабочих месячное жалованье по схеме Временного правительства поднимается до уровня жалованья в настоящее время.

И только для одной 10-й категории мастеровых I разряда жалованье повышается с 300 р. до 325 р., но оплата сверхурочной работы остается решительно для всех категорий на 30—60% ниже прежней».

По приезде из Петрограда московской делегации состоялось заседание членов ЦК всероссийского ж.-д. союза по вопросу о декрете правительства и о тех поправках, которые были предложены от союза. Поправки эти, принятые Временным правительством, заключаются в признании, согласно с декретом правительства, за всероссийским ж.-д. союзом права принимать участие в пересмотре всех изменений, касающихся нужд железнодорожников. В отмене премиальной системы и введении повременной платы для паровозных бригад. В передаче продовольственного дела всероссийскому ж.-д. союзу.

В восемь часов вечера было постановлено прекратить забастовку в 12 ч. ночи с 26 на 27 сентября и восстановить работу на всех железных дорогах.

Петергоф. Вагоны бывшего царского поезда

Одной из главных причин прекращения забастовки «Известия» считают постановление Временного правительства удовлетворить продовольственные нужды ж.-д. из интендантских складов, по заготовительным ценам.

Кронштадтский Совет Р. и С. Д. принял резолюцию:

«1) Новое коалиционное Временное правительство является союзом явных корниловцев и «вождей демократии», ведущих соглашательскую и на деле безответственную предательскую политику по отношению к российской революции.

2) Такое правительство Кронштадтский Совет Р. и С.Д. считает несомненным органом буржуазной контрреволюции, углубляющим финансовую и экономическую разруху в стране, толкающим страну на путь гражданской войны и, таким образом, способным предать страну и революцию на удушение и разграбление международной буржуазии.

3) Кронштадтский гарнизон и рабочие правительству предательства революции решительно отказывают в какой бы то ни было поддержке.

4) Только через Советы раб., солд. и крест. депутатов может быть организована власть революции.

5) Кронштадтский Совет настаивает на немедленном созыве съезда Советов Р., С. и Кр. Депутатов».

Прибывшие с ген. Коровиченко в Ташкент войска и броневики заняли Дом свободы. В бюро Совета рабочих депутатов произведен обыск и забрана касса и документы. Арестован назначенный Советом Р. и С. Д. комендант города прапорщик Гриневич. Члены революционного комитета Перфильев и Черневский скрылись. 21 сентября началась всеобщая забастовка, в которой участвуют 40 профсоюзов. Стачечный комитет не обнаружен. В течение недели не выходят газеты. В местных войсках идет брожение.

Всероссийское совещаний текстильщиков в Москве заслушивает доклад Рыкунова о мерах экономической борьбы и доклад Клеймохина о минимуме заработной платы. Приняты резолюции, в которых говорится, что

«экономическая политика рабочего класса прямо упирается в проблему власти. Всероссийское совещание текстильщиков постановляет: вести энергичную борьбу против соглашения с буржуазией и за переход власти в руки Советов, ибо только такая власть может спасти страну от экономического и политического развала и улучшить положение рабочего класса».

Зинаида Серебрякова. Беление холста. 1917

Обсудив вопрос о текущем моменте, собрание приняло резолюцию, в которой присоединяется к резолюции Петросовета о текущем моменте от 2 сентября с требованием созыва всероссийского съезда Советов и обещает всемерную поддержку Советам и борьбе за власть. Конференция протестует против Демократического совещания как подделки голоса революционной демократии во имя соглашательства.

Состоялось заседание ЦК партии кадетов, посвященное вопросу о предпарламенте. Было принципиально постановлено, что кадеты, а за ними и прочие цензовые элементы, не будут принимать участия в работах Временного Совета Российской республики (предпарламента), впредь до официального опубликования постановления Временного правительства о созыве такового.

Далее на заседании были распределены те 120 мест, которые предоставлены цензовым элементам. За кадетами оставили 64 места, торгово-промышленной группе предоставлено 34 места, московскому комитету общественных деятелей, в состав которого входят преимущественно октябристы, —13 мест, союзу землевладельцев — 7 мест и академической группе —3 места. В кандидаты от к.-д. выставлены: Милюков, Родичев, Шингарев, Маклаков, Набоков, Аджемов, Тыркова и др.