Ереван, 5 октября, 2017, 16:16 — ИА Регнум. Армения присоединяется к межгосударственной финансово-промышленной группе «Оборонительные системы», созданной Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Соглашение и поправки к протоколу к нему, подписанные 30 ноября 2016 года в Москве, ратифицированы армянским парламентом на заседании 5 октября.

По словам первого заместителя министра обороны Армении Артака Закаряна, само соглашение между Россией и Белоруссией подписано 11 февраля 2000 года. Присоединившись к соглашению в качестве третьей стороны, Армения принимает на себя все обязательства и права.

Согласно документу, участники финансово-промышленной группы имеют право на получение финансового содействия в целях реализации конкретных программ. Основной целью подписанных документов является посредством развития МФПГ «Оборонительные системы» использовать научно-технический, производственный и инвестиционный потенциал ее участников, в том числе Армении, для выполнения работ по созданию и производству высокотехнологичных и конкурентоспособных на мировом рынке образцов средств обороны, других видов продукции двойного и гражданского назначения.

«Представитель Армении займет должность заместителя руководителя финансово-промышленной группы. Кроме того, страна возьмет на себя обязательство представить список предприятий и научных учреждений, которые примут участие в работе финансово­промышленной группы», — цитирует Закаряна АрмИнфо.

Кроме того, по словам замминистра, группа будет заниматься модернизацией военной техники по ценам ниже рыночных. Это предполагает оказание услуг по внутренним ценам, что предоставляет Армении возможность выбора предприятий, которые займутся решением данного вопроса. Более того, ряд военной техники будут модернизироваться и в самой Армении, что даст возможность создать соответствующие базы.

Межгосударственная финансово-промышленная группа (МФПГ) «Оборонительные системы» была создана в соответствии с подписанным в Минске в 2000 году межправительственным соглашением между Россией и Белоруссией.

МФПГ представляет собой вертикально-интегрированную структуру, которая обеспечивает кооперацию российских и белорусских профильных предприятий, занимающихся модернизацией систем ПВО. По данным открытых источников, ОАО была создана по инициативе группы головных конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов и серийных предприятий — разработчиков и изготовителей средств и систем объектовой ПВО. Основным направлением деятельности МФПГ до недавнего времени была модернизация самого распространенного в мире зенитного ракетного комплекса советского производства С-125 «Печора».