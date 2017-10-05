В центре Москвы убит бизнесмен: фото с места ЧП
Москва, 5 октября, 2017, 16:16 — ИА Регнум. 5 октября около 14:40 мск в центре Москве — в Банковском переулке, рядом со зданием Райффайзенбанка найдено тело мужчины, предположительно бизнесмена. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места события.
ИА REGNUM
Убийство в центре Москвы
По предварительным данным, мужчина был застрелен при выходе из своего автомобиля Range Rover белого цвета с воронежскими госномерами.
На месте работают сотрудники Следственного комитета РФ.
Переулок в данный момент перекрыт с двух сторон.
Обстоятельства выясняются.