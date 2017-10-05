Минск, 5 октября, 2017, 16:48 — ИА Регнум. С введением в эксплуатацию Белорусской АЭС энергетика республики претерпит несколько серьезных изменений. В частности, власти хотят простимулировать использование электроэнергии в больших объемах. Об этом сегодня, 5 октября, заявил в пресс-центре агентства «Белта» начальник управления энергоэффективности, экологии и науки министерства энергетики Сергей Гребень.

РУП «Белорусская АЭС» Изготовление парогенератора для первого энергоблока Белорусской АЭС

В настоящее время ведомство работает над проектом закона «Об электроэнергетике». В рамках этого документа планируется определить подходы, чтобы население и предприятия стали использовать электроэнергию на полную мощность. Например, это электротранспорт и другие направления. Окончательно законопроект еще не доработан, однако принципиальных изменений в него вносить не будут.

Гребень подчеркнул, что задача министерства — подготовить страну к работе в общем энергетическом рынке ЕАЭС. Также, по его словам, с вводом Белорусской АЭС тарифы на электроэнергии будут снижены для потребителей. Сейчас в ведомстве рассчитывают, в каком именно объемы произойдут сокращения.

Читайте также: БелАЭС и Литва: Вильнюс заранее обвиняет Минск в том, что еще не произошло

Еще один важный вопрос — развитие возобновляемых источников энергии после запуска БелАЭС. По словам Гребеня, все энергоисточники должны гармонично развиваться, но программу по увеличению доли ВИЭ в энергобалансе страны сворачивать не будут. Хотя, по признанию самого представителя Минэнерго страны, «зеленые» источники довольно сильно зависят от погодных условий, а Белоруссия сегодня особенно не чувствует выработку электроэнергии от ВИЭ.

Также в министерстве энергетики РБ ожидают, что начало эксплуатации АЭС не повлияет серьезно на структуру энергосистемы страны, мощности должны прирастать в основном за счет альтернативной энергетики. Так, к 2020 году мощности всех ВИЭ должны вырасти до 950 МВт (сейчас 262 МВт), что необходимо будет регулировать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первую АЭС в Белоруссии в Островецком районе Гродненской области строит российский «Атомстройэкспорт» при участии белорусских субподрядчиков. Заливка бетона здесь началась в 2013 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков по 1200 МВт каждый с реакторной установкой В-491. В 2019 году планируется начать эксплуатацию первого энергоблока, а в 2020 году — второго. Срок эксплуатации станции составляет 60 лет.

В ближайшие годы, как прописано в «Основных направлениях энергетической политики Республики Беларусь на период до 2020 года», власти РБ планируют создать новую базу для развития ТЭК. Энергетическая стратегия предполагает усиление энергоснабжения, повышение экологической чистоты, активизация научной работы по вопросам альтернативной энергетики и внедрение ее результатов, развитие малой энергетики. Белоруссия делает ставку не только на солнечные панели и ветряные установки, но и на получение энергии от переработки отходов. Основной аргумент «зеленых» по теме развития ВИЭ в республике — недостаток собственных энергетических ресурсов.

Однако сегодня альтернативная энергетика ни в Белоруссии, ни в других странах не может заменить традиционные энергоносители. Например, из-за низкой плотности солнечного потока энергии фотоэлектрические батареи не способны в настоящее время стать источником в промышленных масштабах. К тому же только треть год в РБ бывает солнечная погода. Поэтому для повышения эффективности солнечных батарей под них необходима огромная территории, но даже тогда КПД по сравнению с АЭС оказывается ничтожно мал. Также колоссальных затрат требуют строительство и эксплуатация гелиостанций, использование энергии ветра, рек, геотермальных источников.

Таким образом, с введением в эксплуатацию АЭС, именно она может стать опорой энергетики страны, повышающей энергобезопасность. Производство электроэнергии на атомной станции дешевое, в результате чего и получится понизить тарифы для населения, на что сегодня еще не способны ВИЭ.