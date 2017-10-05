Минск, 5 октября, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Венесуэла и Белоруссия в скором времени смогут работать над сборочным производством за счет поставок сырья. Договоренность по этому вопросу практически достигнута. Об этом сегодня, 5 октября, заявил журналистам белорусский министр промышленности Виталий Вовк.

President.gov.by Александр Лукашенко и Николас Мадуро, 5 октября 2017 года

Совестные белорусско-венесуэльские предприятия, расположенные на территории латиноамериканской страны, сейчас занимаются в основном сборкой оставшихся от предыдущих поставок машинных комплексов, а также сервисным обслуживанием. Например, это СП «МАЗВЕН», работающий над сборкой грузовой техники марки «МАЗ», также совместное предприятие «ВенеМинск Тракторес», где собирают тракторы «Беларус» и завод по сборке тяжелой дорожно-строительной техники «Макинарьяс Баринас».

По словам Вовка, ранее на встрече с министром базовой стратегической социалистической промышленности Венесуэлы Хуаном Ариасом было решено возобновить работу предприятий. Для этого будут осуществляться взаимные поставки. Так, из Венесуэлы в Белоруссию начнут экспортировать горячебрикетированное железо или алюминий. В обратном направлении — машинокомплекты. Однако речь идет не о непосредственном обмене товарами, а о финансовых торговых сделках.

Белорусская сторона заинтересована в таком сотрудничестве, поскольку горячебрикетированное железо и алюминий в любом случае предприятия РБ закупают за пределами страны. Однако в случае с Венесуэлой это будет не просто закупка товаров, а возобновление работы производств, объяснил министр. Он отметил, что стороны почти договорились насчет такого рода сотрудничества и сейчас фактически вышли на финишную прямую.

Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова оказать Венесуэле «всемерную поддержку как своим самым близким и добрым друзьям». Решить основные проблемы Каракас может с поддержкой других стран в течение пяти лет, считает Лукашенко.

Помимо этого, сегодня министр архитектуры и строительства РБ Анатолий Черный сообщил, что между его страной и Венесуэлой есть договоренность о выделении новых микрорайонов для строительства белорусскими специалистами жилья на венесуэльской территории. Несколько подобных проектов уже реализовано, так как «Белзарубежстрой» участвует в строительстве жилья в Венесуэле с 2007 года. Теперь специалисты из РБ примутся за еще несколько проектов, подробности которых будут известны позднее.

Напомним, что сегодня с официальными визитом в Минск прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро. Посол Боливарианской Республики в Белоруссии Хосе Боггиано Периччи отметил, что Белоруссия немало помогает его стране в экономическом плане, развивая промышленные и строительные сферы.

Что касается товарооборота между странами, то в 2016 году этот показатель упал ниже уровня десятилетний давности. Стороны продолжают сотрудничать по разным направлениям. Например, в области энергетики, сельского хозяйства, науки, строительства жилья. Белорусская сторона поставляет в Венесуэлу в основном калийные удобрения, молочную продукцию, автозапчасти и двигатели внутреннего сгорания, тракторы и другую машинную технику. Венесуэла в Белоруссию экспортирует кофе, другие продовольственные продукты, а также продукты восстановления железной руды.

В 2012 году во время российско-белорусского конфликта по поставкам энергоносителей Белоруссия закупила у Венесуэлы несколько партий нефти. Однако поставки быстро прекратились, после чего Каракас заявлял, что готов возобновить экспорт нефти в Венесуэлу.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, Венесуэла сегодня переживает далеко не лучшие времена. Вот уже три года экономика страны находится в рецессии. По данным Международного валютного фонда, в 2016 году экономика Венесуэлы сократится более чем на 10%, уровень инфляции составляет около 500%. Согласно прогнозу МВФ, страна выйдет из рецессии в лучшем случае в 2019 году. Такая ситуация в Венесуэле сложилась из-за комплекса факторов. В частности, серьезно по экономике ударил обвал цен на нефть в 2014 году. Кроме того, по мнению многих экспертов, львиная доля ответственности в актуальной ситуации лежит на плечах самих властей. Все это спровоцировало массовые протесты и усилило давление оппозиции на власти.

Белоруссия с 2011 года также переживает экономический кризис. Кроме того, в последние годы Минск выбрал курс на диверсификацию рынков сбыта своей машинной техники и сельскохозяйственной продукции, чтобы не ориентироваться в основном на Россию: некоторые белорусские политики полагают, что «зависимость от РФ» может быть «опасной».