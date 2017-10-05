Рыбинск, Ярославская область, 5 октября, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Ведутся переговоры о возможном размещении заказа на изготовление судов для нужд Росгвардии на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Рыбинский судостроительный завод

На Рыбинский завод для переговоров прибыл первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Меликов.

Федеральная служба войск национальной гвардии ищет новые возможности для получения современной техники и вооружения для обеспечению безопасности граждан на морских и речных акваториях. Сегодня «Вымпел» выпускает суда военного назначения и успешно работает в интересах оборонного комплекса России, различных силовых структур: ПС ФСБ, МЧС и других. В настоящее время АО «ССЗ «Вымпел» серийно производит боевые ракетные и патрульные катера нового поколения, скоростные поисково-спасательные, пожарные, гидрографические, рыболовные, буксирные и другие специализированные суда, обеспечивая гарантийное и сервисное обслуживание выпускаемой продукции.

«Мы посмотрели два производственных объединения — «Вымпел» и «Рыбинскую верфь», которые, надеюсь, в ближайшее время станут нашими новыми партнерами. Мы прибыли сюда с конкретными пожеланиями, но в ходе посещения предприятия ознакомились и с другими проектами, которые также представляют для нас интерес», — сказал Сергей Меликов

Особенное внимание делегации вызвали катера проектов «Грачонок», «Мангуст» и «Ламантин».