Гродно, Белоруссия, 5 октября, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Белорусские таможенники в третий раз за 2017 год пресекли попытку ввоза в республику крупной партии гашиша. Провезти наркотическое вещество на территорию Евразийского экономического союза пытался из Польши гражданин России на легковом автомобиле Lexus через пункт пропуска «Брузги». Об этом сегодня, 5 октября, сообщили в Гродненской региональной таможне.

Juristauto.com «Проезд запрещен»

56-летний водитель надеялся провезти около 300 килограммов гашиша, спрятанного в тайниках в автомобиле. Машина передвигалась по «зеленому коридор», а водитель заявил, что не перевозит запрещенных товаров. Однако в результате проверки таможенники выявили в транспортном средстве наличие наркотических веществ.

Согласно заключению экспертов, водитель перевозил 372 брикета с гашишем. Оно находилось в специально изготовленных тайниках в пустотелом пространстве пола салона автомобиля и его днища.

Как выяснилось, водитель оказался гражданином России. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328−1 УК Белоруссии. Теперь гражданину грозит до десяти лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ввоз наркотических и психотропных веществ из стран ЕС в Белоруссию и через ее территорию является одной из самых серьезных проблем, которая затрагивает как республику, так и Россию. Например, за 2016 года более чем на треть участились попытки провести через границу РБ наркотики или оружие.

С начала 2017 года пограничники выявили сотни серьезных правонарушений, из которых по 163 случаям возбудили уголовные дела. Также было заведено зафиксировано 20,4 тысячи административный нарушений. Несмотря на то, что по сравнению с 2014 годом ввоз запрещенных товаров в республику количественно сократился, в ценовом выражении ввоз увеличился на $700 тысяч.

Один из самых популярных видов контрабандной продукции, провозимой через Белоруссию, — это табачные изделия и алкоголь, потому как стоимость этих товаров в республике в несколько раз ниже, чем в России и ЕС. Через Белоруссию из Евросоюза чаще всего провозят наркотики, конечным пунктом доставки которых является Россия. Однако существуют маршруты поставок и в обратную сторону. Например, в середине сентября двое граждан РБ попытались провезти на территорию республики из России 170 килограммов некурительных смесей.

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