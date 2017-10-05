Москва, 5 октября, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Сырьевой рынок 5 октября во второй половине дня оживился, заявила корреспонденту старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморского сорта нефти Brent стоит к настоящему времени $56,08 (+0,5%). За «бочку» легкой нефти WTI предлагают $50,01 (+0,05%).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл

«Инвесторы в нефти рассчитывают опереться на вчерашнюю статистику от минэнерго США по запасам черного золота, которые просели на 6 млн баррелей», — полагает эксперт.

Этот компонент релиза как раз остался неучтенным в котировках — минувшим вечером участники торгов сосредоточились только на параметрах американского сырьевого экспорта.

«Накануне стало известно о том, что экспорт нефти в Соединенных Штатах Америки достиг рекордного уровня в 2 млн баррелей/сутки. Это пробудило рыночные опасения в очередном обострении кризиса перепроизводства энергоносителей», — сказала Бодрова.

По ее мнению, техническая же картина торгов пока остается на стороне «медведей».

"В этом плане очень показательно поведение техасской нефти WTI — котировки ненадолго вернулись выше $50, психологически важного рубежа, но закрепиться там не могут», — отметила эксперт.

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