Вашингтон, 5 октября, 2017, 15:50 — ИА Регнум. Россия придумала еще один «фронт борьбы» с НАТО: возле границ с Россией телефоны военнослужащих стран-членов альянса начинают себя «странно вести», пишет The Wall Street Journal.

geralt Сеть. Телефон

Издание со ссылкой на западных военных отмечает, что у солдат и офицеров есть слабое место — личные смартфоны. Именно через них российские хакеры якобы и воздействуют.

По жалобам военных, их телефоны вблизи российских границ начинают вести себя странным образом или вовсе выдают сообщения о попытке взлома. Так, по мнению авторов статьи, хакеры собирают данные солдат НАТО, получают доступ к оперативной информации и в итоге смогут «понять масштаб контингента и запугать солдат».

Представители властей стран-членов НАТО уверены: учитывая скоординированность кампании и уровень задействованного оборудования, вряд ли за этим могут стоять гражданские лица.

В качестве примера приводится случай, когда якобы полковник ВС США обнаружил, что его iPhone пытались взломать с российского IP-адреса.

Это произошло спустя некоторое время после того, как он начал командовать базой НАТО в Польше. И этот же полковник утверждал, что его геолокацию пытались отследить всё те же «русские хакеры».

На этой базе в Польше полковник не один: как минимум у шести солдат под его командованием пытались взломать телефоны или страницы в соцсети Facebook.