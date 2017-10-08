Санкт-Петербург, 8 октября, 2017, 14:23 — ИА Регнум. 25 сентября Временное Правительство вечером постановило назначить:

Владимиров И.А. Голод. 1918

1) Коновалова — министром промышленности и торговли и заместителем министра-председателя.

2) Гвоздева — министром труда.

3) Малянтовича — министром юстиции.

4) Терещенко — министром иностранных дел.

5) Бернацкого — министром финансов.

6) Кишкина— министром гос. призрения.

7) Третьякова — председателем экономического совета.

8) Смирнова (председателя Московского областного военно-промышленного комитета) — гос. контролером.

9) Ефремова — послом в Швейцарию.

Вечером состоялось первое заседание Временного Правительства нового состава.

Временное Правительство в ответ на ж-д. стачку издало декрет, где вводит повышенные нормы содержания для служащих. На эти оплаты ассигнованы 235 миллионов рублей до конца 1917 года. Исполком Всероссийского ж.-д. союза признал декрет

«Не удовлетворяющим не только основным требованиям Исполкома, выраженным в выработанной им схеме, но и тем результатам, к которым пришла комиссия Гвоздева. В декрете есть… несуразности, как-то, что некоторые категории низших служащих будут получать меньше, чем теперь получают. Вся стройность схемы, выработанной всероссийским союзом, выразившаяся в равномерном распределении окладов, в декрете Правительства нарушена. Временное Правительство в своем декрете также совершенно игнорировало правовые требования ж.-д. союза, касающиеся вопроса о признании союза, об утверждении его устава, о признания 8-ми часового рабочего дня» и т.д.

ЦИК всероссийского ж.-д. союза командировал в Петроград делегацию, вместе с которой выехали представитель командующего войсками московского военного округа и уполномоченные московского Совета Р. и С. Д. Делегаты сделают подробный доклад военному министру о настоящем положении дел на железных дорогах и заверят министра, что забастовка не отразится на армии, так как ни в коем случае не будет допущено сокращение подвоза продовольствия и топлива и военного снаряжения.

Вчера вечером в Смольном Институте состоялось заседание президиума ВЦИК совместно с представителями ЦИК всероссийского ж.-д. союза, Всероссийского Совета Профессиональных Союзов и товарища министра труда Гвоздева. Совещание уполномочило председателя ВЦИК Чхеидзе, представителя профсоюзов Рязанова и члена ЦИК ж.-д. союза выяснить во Временном Правительстве вопрос об отношении его к возможному соглашению.

Железная дорога

Вчера, во время заседания правительства, в Зимний дворец явились для переговоров с министром путей сообщения Ливеровским представители президиума ЦИК С. Р. и С. Д. Чхеидзе, Гоц и Крушинский, представитель Центрального Совета профессиональных союзов Рязанов, представители президиума Московского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов Маневич и Кибрик, представители стачечного железнодорожного комитета и начальник военных сообщений Московского военного округа инженер Мастрюков.

Делегация обратилась к министру путей сообщения с предложением издать в разъяснение закона, принятого правительством на заседании 24-го сентября, об увеличении норм содержания железнодорожных служащих, инструкцию, которая могла бы привести к соглашению и ликвидации железнодорожной забастовки.

После переговоров между министром путей сообщения и явившимися представителями революционных органов и профессиональных союзов выработан проект соответствующей инструкции:

«В случае, если при применении указанных (в законе) норм на местах встретятся какие-либо затруднения, то они рассматриваются в местных согласительных комиссиях, заключения этих комиссий передаются в комиссию, подготовляющую внесение всего вопроса в Учредительное Собрание. Для поездных бригад устанавливается повременная плата бесповерстно. Но если администрацией совместно с представителями союза будет установлено, что повременная плата вызвала понижение пробегов, то министерство путей сообщения имеет право восстановить принцип поверстной платы. Во всех пунктах, где требуется соглашение с другими ведомствами или разработка инструкции, к участию привлекаются уполномоченные представители от всероссийского железнодорожного союза. Состав и организация учреждаемых министерством путей сообщения главных и местных железнодорожных и продовольственных комитетов и центрально-продовольственного бюро определяется по соглашению министерства путей сообщения с железнодорожным союзом».

После выработки этой инструкции делегация взяла на себя посредничество в целях скорейшей ликвидации забастовки. Поздно ночью делегация сообщила текст выработанной инструкции по прямому проводу в Москву центральному стачечному комитету. Ранним утром представители стачечного комитета и Московского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов выехали в Москву. Делегация надеется, что в результате переговоров забастовку удастся ликвидировать и 26 сентября железнодорожное движение будет восстановлено.

Главный экономический комитет постановил отправить в Донбасс лицо, облеченное диктаторскими полномочиями, ввиду того, что промышленники Донбасса в ответ на требования рабочих постановили объявить локаут во всех предприятиях.

На заседании Петроградского Совета утверждаются выборы членов Исполкома от рабочей секции: за большевиков было подано 230 голосов, за с.-р. — 102, за меньшевиков 54 и за меньшевиков-интернационалистов —10. Избранными оказались от большевиков: Каменев, Троцкий, Коллонтай, Иоффе, Бубнов, Сокольников, Евдокимов, Шляпников, Федоров, Залуцкий, Юренев, Красиков и Карахан; от с.-р.: Чернов, Воронков, Каплан, Шилин, Клюшип и Зейман; от меньшевиков: Либер, Бройдо и Вайнштейн.

Александра Коллонтай

Затем председатель предлагает собранию принять намеченный фракциями президиум в составе: от большевиков Троцкий, Каменев, Рыков и Федоров; от с.-р. Чернов и Каплан, от меньшевиков Бройдо. Председателем Совета избран Троцкий. Он заявляет:

«Позвольте вам напомнить момент из 1905 года, когда мне пришлось открыть заседание Петроградского Совета вместо арестованного Хрусталева. Тогда Петроградский Совет пережил переломный момент, который кончился нашим поражением. 3 октября 1905 г. Совет целиком был арестован солдатами Измайловского полка.

Но Измайловский полк в ту пору и теперь совершенно различен. Мы чувствуем себя сейчас гораздо тверже, чем тогда, но новый список министров, опубликованный в вечерних газетах и являющийся вызовом демократии, свидетельствует о том, что революция подошла к серьезному моменту. Мы уверены, что новому президиуму придется работать при новом подъеме революции».

С докладом о текущем моменте выступил Каменев, говоривший об исполнении решений Демократического Совещания:

«Мы с удивлением узнали, что Чхеидзе, Церетели, Авксентьев и Гоц вступили в переговоры с той же кадетской партией, соглашение с которой отвергнуто самым решительным образом даже Демократическим Совещанием. И все же делегации нашла возможным вступить в переговоры с кадетами, причем для того, чтобы подчеркнуть, как ради этой коалиции приносятся в жертву интересы демократии, кадеты нарочно пригласили Аджемова и Набокова, который в городской думе имел мужество и наглость заявить, что он сочувствует Корнилову. С ними, идейными корниловцами, велись переговоры…

Программа 14 августа оказалась, и вполне понятно, неприемлемой для буржуазии… Делегация, увидев это, вместо того, чтобы ультимативно предъявить эту программу, поспешила отказаться от нее…

Теперь раскрыт смысл коалиции: все требования демократии приносятся в жертву для того, чтобы встретить сочувствие среди торгово-промышленного класса.

Теперь мы видим, что, когда говорили: «Всякая коалиции есть вызов минимальным требованиям демократии», — мы были правы. Коалиция заключена за наш счет. Попытка создать коалицию — это провокация гражданской войны» и т.д.

Скобелев говорит, что они теперь являются представителями меньшинства. «Мы имеем единственное намерение сохранить нашу основную добродетель и, будучи в меньшинстве, нести всю ответственность за все слова, произносимые с этой высокой кафедры». Призывает к тому же и большевиков, так как от «слов большинства зависит судьба русской революции».

Лев Троцкий

Троцкий добавляет к выступлению Каменева:

«Главное требование кадетской буржуазии — это независимость министров от органов демократии, и всегда в этом кадетская буржуазия побеждала, так как история коалиционного министерства была историей постепенного освобождения г.г. министров от контроля органов революционной демократии.

Теперь, после достигнутого самоосвобождения, бывшим министрам даже довольно сомнительная «фактическая ответственность» власти перед предпарламентом представляется огромным завоеванием… Вот как понизилась требовательность после того, как они растоптали свою ответственность перед Советами.

Сегодня пришел к нам Скобелев и опять, как и раньше, преподнес нам совет, а мы, тоже как раньше, хотели бы слышать отчет (аплодисменты)…

Для того, чтобы замаскировать свою ответственность перед буржуазией, и ввели термин «государственности». Но мы хорошо знаем, что, когда в Западной Европе министры-социалисты переселялись в лагерь буржуазии, они тоже прикрывались «государственностью». Однако Маркс учил нас, что государство носит всегда классовый характер. Мы хотим нашей «государственности» — такой, которая даст власть трудящимся, землю крестьянам. Теперь же государство — в руках наших классовых врагов, с которыми мы будем связаны не общей ответственностью, а беспощадной борьбой (аплодисменты)».

«Ставши большинством Совета, мы не становимся еще правительственной партией, мы остаемся организацией революционного пролетариата — непримиримого врага классового государства. Меньшевики же хотели превратить Совет в правительственный орган. Поэтому-то они отвернулись от нас и объединились с… кооператорами, новой «социальной опорой» революции.

До сих пор мы не знали кооперативной демократии. Какой это новый класс? То обстоятельство, что известные лица служат чиновниками, например, в крестьянской кооперации, еще не значит, что они выражают революционно-политическую волю крестьян, как врач, который лечит рабочих, не является еще выразителем их политической воли. Кооператоры должны быть хорошими организаторами, купцами, бухгалтерами, но защиту классовых прав крестьяне и рабочие передают своим Советам…

Выдвигая лозунг: «Вся власть Советам!», мы знаем, что он не исцелит мгновенно все язвы. Нам нужна власть, созданная наподобие профессиональных союзов, которые дают стачечникам всё, что могут, ничего не скрывают, а когда нельзя — открыто в этом сознаются.

Нужна власть, вышедшая из рядов крестьян, рабочих и солдат, на них опирающаяся, перед ними ответственная. При такой власти железнодорожникам не нужно было бы прибегать к стачке. Они знали бы заранее, что эта власть дает им всё, что можно дать.

Нам грозит действительно великая опасность при демобилизации, когда истерзанная, голодная армия поплывет по стране, но не в репрессиях средства против так называемой «анархии». Нужно, чтобы каждый честный русский солдат знал, что честная народная власть держит в своих руках все ресурсы страны и распределяет их без обману, без подачки мародерам. Только власть, которой верят, и верят по праву, может спасти нас от братоубийственной борьбы, от жестокого хаоса… И нам говорят, как об успехе, о том позоре, да, — позоре, что несколько молодых людей в Зимнем дворце торгуются с нами, в какой степени они будут перед нами безответственны! И это — ваш итог революции…

В этой борьбе, на которую нас провоцируют, мы будем не с теми, кто громит демократические органы на местах, и не с защитниками громил, а с теми, кто защищает до конца органы русской революции и ведет ее вперед.»

Солдаты на вокзале

Далее, после речи Богданова, который указывает на опасность диктатуры пролетариата, могущей повлечь гибельные последствия Парижской коммуны, с заключительной речью выступает Каменев, и принимается резолюция с недоверием правительству и требованием съезда Советов.

Соединенное собрание Гельсингфорского Совета Р. Д., областного комитета и Центробалта с участием представителей судов и ротных комитетов постановило беспрекословно исполнять приказания, исходящие только от областного комитета Финляндии.

Состоялось заседание Петроградского Совета Профсоюзов. Присутствовало 70 представителей от 35 профсоюзов с решающим голосом и несколько товарищей с совещательным голосом.

От союза деревообделочников Желнорович делает заявление о конфликте деревообделочников с обществом фабрикантов и заводчиков на почве непринятия последними выработанного союзом тарифа. Совет решил объявить стачку.

Представитель союза торгово-промышленных служащих Вербицкий сообщает о постановлении штаба округа об удлинении часов торговли в хлебных давках и отмены в них обеденного перерыва для «борьбы с хвостами». Владельцы не только хлебных, но и целого ряда других лавок воспользовались этим постановлением и фактически отменили 8-часовой рабочий день для своих служащих. На союзы оказывается давление со стороны офицеров из штаба округа.

От союза писчебумажников Захаров сообщает об обстоятельствах возникновения забастовки и о предложении министерства труда согласиться на обязательный третейский суд, прекратив забастовку. Ввиду отсутствия каких-либо определенных предложений со стороны общества фабрикантов и заводчиков это предложение отклонили. Решено стачки не прекращать, пока не поступит конкретных предложений от другой стороны.

После сообщения Рязанова о стачке железнодорожников Совет присоединяется к забастовке.

Доклад о деятельности Исполкома Петроградского Совета Профсоюзов делает секретарь Совета Шмидт. Совет возник в первые же дни революции, когда сразу же началось лихорадочное профессиональное строительство. Союзы создавались и вырастали чрезвычайно быстро, хотя организационно они первое время и были весьма слабы. Первое время особое внимание Исполкома сосредоточивалось на Центральной Примирительной Камере, где при ее непосредственном участии разрешались многие вопросы чрезвычайной важности.

За отсутствием опыта и необходимых материалов во многих вопросах приходилось идти ощупью. При участии Исп. Ком. союзами вырабатывались коллективные договоры, требования и т. д.

Митинг рабочих

В этот период правительство не смогло сразу взять на себя роль регулятора взаимоотношений рабочего класса и предпринимателей. Приходилось принимать участие в правительственных комиссиях по выработке законопроектов, особых положений и т.д.

Приблизительно с 15 мая началось усиление организационной работы. Близкие союзы объединялись. Возник вопрос о расширении штата и о создании инструкторской коллегии. Испоклом посылал своих представителей во многие возникшие общественные организации.

Перепись в мае выяснила, что в состав Совета входит 30 союзов, объединяющих около 200 000 членов, что составляло около 30% Петроградского пролетариата. При проведении тарифов роль Союзов чрезвычайно усиливалась. Благодаря участию в Заводском Совещании удалось предотвратить закрытие целого ряда предприятий («Динамо», «Сименс и Шуккерт», «Автомобильные мастерские», «Завод Речкина» и др.).

В настоящее время в Совете — более 50 союзов и 450 000 членов. Совет имеет свой орган «Вестник Профессиональных Союзов», вышедший недавно вторым номером. С первых чисел сентября при Совете открыт Рабочий Секретариат для оказания бесплатной юридической помощи членам Союзов. В ведение Совета переходит Центральная Примирительная Камера. В непродолжительном будущем при Совете будет организован культурно-просветительный отдел.