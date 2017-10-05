Ростов-на-Дону, 5 октября, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Поисковики из различных регионов России продолжают совершать полевые выходы с целью отыскать защитников Отечества. Участники экспедиций исследуют территории, где в годы Великой Отечественной войны велись наиболее ожесточенные бои с гитлеровцами. Но на юге России разгорелся скандал, причиной которому стала находка поисковиков, передаёт ИА REGNUM 5 октября.

Donland.ru Останки солдат предают земле

СМИ Ростовской области приписали итоги экспедиции отряду «Миус-фронт», тогда как останки были найдены в Темрюкском районе Краснодарского края. В заблуждение журналистов ввело то, что информация о результатах полевого выхода была размещена на странице поискового отряда Ростовской области и одного из самых популярных сообществ Ростова-на-Дону в социальной сети «ВКонтакте». Кубанские поисковики просят донских коллег скорректировать сообщение и указать место проведения экспедиции.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель поискового отряда «Тамань», занимавшегося поиском павших солдат, находка представляет особый интерес. Уникальность заключена в том, что на черепе красноармейца удивительным образом отпечатаны образы православных святых, ангелов. Сейчас останками занимается Екатеринодарский патриархат, им было отправлено обращение. Найденные неподалёку от останков гильзы, оружие указывают на то, что бойцы вели непрерывный огонь по врагу.

По словам собеседника, из траншеи в Темрюкском районе поднято уже 18 бойцов. Но лики святых видны только на останках одного бойца. Лики были обнаружены после эксгумации останков и чистки их от грунта.

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В Ростовской области предали земле останки защитников Миус-фронта

Отметим, что поисковые организации Ростовской области, также как и их кубанские коллеги, продолжают поиск павших в годы Великой Отечественной войны бойцов. Их силами только в 2017 году были подняты останки более 300 красноармейцев, сражавшихся и погибших на территории Донского региона.