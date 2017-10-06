Никогда не смотрите больше ток-шоу: там лгут о войне СССР против Японии
Москва, 7 октября, 2017, 01:30 — ИА Регнум. Реплика жителя США Николая Злобина на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 23 сентября 2017 года о том, что он «не помнит, чтобы была просьба американцев» о вступлении СССР в войну с Японией, вновь показала необходимость напомнить о реальном содержании истории Второй мировой войны. В своей статье вопрос о соответствующей просьбе США к СССР рассматривает обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.
На следующий же день после нападения японцев на Перл Харбор президент США Франклин Рузвельт высказал советскому правительству пожелание об участии СССР в войне против Японии. Его предложение заключалось в просьбе рассмотреть возможность использования территории СССР для нанесения бомбовых ударов по японской метрополии. В случае согласия это означало бы автоматическое присоединение Кремля к войне против Японии.
Сталин сформулировал свою позицию по этому вопросу в телеграмме наркома иностранных дел Вячеслава Молотова послу Литвинову от 10 декабря 1941 года. Основная мысль, заключавшаяся в ней, была такова: опасность, которой подвергается СССР в войне с Германией, не позволяет в данный момент вступать в войну еще с одним противником и перебрасывать войска на Дальний Восток. Сталин специально указывал:
«Ослабление сопротивления СССР германской агрессии привело бы к усилению держав Оси в ущерб СССР и всем нашим союзникам».
Это было озвучено в самый тяжелый момент битвы под Москвой в начале декабря 1941 года. Тем не менее, уже 20 декабря под влиянием успеха советского контр-наступления под Москвой, Сталин в беседе с министром иностранных дел Великобритании Антони Иденом совсем не отвергал возможности подключения СССР к борьбе с Японией. Фактическим же документом, подтверждающим законность вступления СССР в войну с Японией, стало создание коалиции в борьбе против стран Оси, подписание 1 января 1942 года в Вашингтоне Декларации Объединенных Наций для борьбы с агрессорами. В числе подписавших ее ведущую роль играли Москва, Лондон, Вашингтон и Пекин.
О том, как проходили переговоры о привлечении СССР к войне с Японией, читайте в статье: Рузвельт просил Сталина помочь в войне с Японией сразу после Перл-Харбора
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