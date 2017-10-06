Москва, 7 октября, 2017, 01:30 — ИА Регнум. Реплика жителя США Николая Злобина на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 23 сентября 2017 года о том, что он «не помнит, чтобы была просьба американцев» о вступлении СССР в войну с Японией, вновь показала необходимость напомнить о реальном содержании истории Второй мировой войны. В своей статье вопрос о соответствующей просьбе США к СССР рассматривает обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Сталин, Рузвельт и Черчилль. Ялта. 1945

На следующий же день после нападения японцев на Перл Харбор президент США Франклин Рузвельт высказал советскому правительству пожелание об участии СССР в войне против Японии. Его предложение заключалось в просьбе рассмотреть возможность использования территории СССР для нанесения бомбовых ударов по японской метрополии. В случае согласия это означало бы автоматическое присоединение Кремля к войне против Японии.

Сталин сформулировал свою позицию по этому вопросу в телеграмме наркома иностранных дел Вячеслава Молотова послу Литвинову от 10 декабря 1941 года. Основная мысль, заключавшаяся в ней, была такова: опасность, которой подвергается СССР в войне с Германией, не позволяет в данный момент вступать в войну еще с одним противником и перебрасывать войска на Дальний Восток. Сталин специально указывал:

«Ослабление сопротивления СССР германской агрессии привело бы к усилению держав Оси в ущерб СССР и всем нашим союзникам».

Это было озвучено в самый тяжелый момент битвы под Москвой в начале декабря 1941 года. Тем не менее, уже 20 декабря под влиянием успеха советского контр-наступления под Москвой, Сталин в беседе с министром иностранных дел Великобритании Антони Иденом совсем не отвергал возможности подключения СССР к борьбе с Японией. Фактическим же документом, подтверждающим законность вступления СССР в войну с Японией, стало создание коалиции в борьбе против стран Оси, подписание 1 января 1942 года в Вашингтоне Декларации Объединенных Наций для борьбы с агрессорами. В числе подписавших ее ведущую роль играли Москва, Лондон, Вашингтон и Пекин.

О том, как проходили переговоры о привлечении СССР к войне с Японией, читайте в статье: Рузвельт просил Сталина помочь в войне с Японией сразу после Перл-Харбора

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