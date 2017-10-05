Нижний Новгород, 5 октября, 2017, 14:57 — ИА Регнум. В Кстово (Нижегородская область) горит нефтеперерабатывающий завод компании «ЛУКОЙЛ», сообщает НИА «Нижний Новгород».

Скриншот страницы vk.com группа Нижний Новгород Нефтеперерабатывающий завод компании «ЛУКОЙЛ»

По данным регионального ГУ МЧС РФ, сообщение о пожаре поступило около 14:15. В настоящий к месту пожара направлены службы экстренного реагирования.

В пресс-службе «ЛУКОЙЛ — Нижегороднефтеоргсинтез» подтвердили факт возгорания, заявив, что на предприятии возникла нештатная ситуация.

«Она находится под контролем. До конца дня пожар будет локализован. Все необходимые меры уже предпринимаются. Объемы возгорания на данный момент уточнятся», — заявили на предприятии.