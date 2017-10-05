Ярославль, 5 октября, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Сегодня на заседании муниципалитета Ярославля мэр Владимир Слепцов рассказал о ходе подключения жилого фонда областного центра к отоплению, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Мэр предрек ярославцам суровую зиму

В частности, мэр сказал, что по состоянию на 7 часов утра 5 октября к отоплению подключено 86% домов.

«Я вам хочу сказать, что было более 2,5 тысяч раскопок, мы готовимся к самой холодной зиме, первый раз за много лет она будет такой. Понятно, что работа ведется очень серьезная, все раскопки закрываются, конечно, при включении отопления происходят какие-то аварии, это жизненная ситуация. Хочу сказать, что максимум день-два дается на их устранения в зависимости от того, лежак это или стояк. Также есть дома, которые завоздушены, но сегодня все бригады Управляющих компаний работают в усиленном режиме, эти вопросы находятся на контроле у глав администраций, я думаю, что к завтрашнему дню мы должны подключить на 100% весь жилой фонд города Ярославля» — сказал Владимир Слепцов.

Он также пояснил, что мэрия контролирует и ход подключения к теплоснабжению домов, в которых созданы ТСЖ, но там есть председатели, есть комитеты ТСЖ, которые принимают решения — включать тепло или нет. Есть несколько ТСЖ, которые сегодня не хотят это делать по причине экономии денежных средств, и это их право.