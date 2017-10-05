Ярославль, 5 октября, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля прокомментировала фотографии, сделанные жителями города на улице Большая Федоровская, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа Facebook «Дороги в Ярославле» Ремонт улицы Большая Федоровская

Напомним, очевидцев возмутил факт укладки асфальта в дождь. При этом до этого почти неделю стояла сухая погода, отмечают ярославцы, однако дорожники вышли на объект именно с началом осадков.

В мэрии Ярославля особо подчеркнули, что при ремонте дорог главное — качество его выполнения. Ремонт большинства улиц в рамках приоритетного президентского проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославле движется к завершению. Как отмечают специалисты контролирующих органов, особое внимание уделяется проверкам качества выполненных работ.

«При проведении ремонта дорог приоритетной задачей для нас является качество его выполнения. Поэтому мы тщательно проверяем все работы. Обязательно делаем лабораторные исследования. Если качество будет не соответствовать требованиям, заставим подрядчика переделывать работу. У нас уже были такие примеры в текущем году. В ближайшее время улицы Ярославля, на которых идет ремонт, будут проверены с помощью специальной техники» — говорит исполняющий обязанности директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Сергей Тихомиров.

Напомним, всего в городе по программе «Безопасные и качественные дороги» ремонтируется 29 улиц. Мэр Ярославля пообещал, что на следующей неделе начнется их поэтапная приемка.