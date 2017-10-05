Стокгольм, 5 октября, 2017, 14:27 — ИА Регнум. В Стокгольме объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе, им стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, говорится в сообщении на официальном сайте Нобелевского комитета.

Naked-science.ru Нобелевская премия

Премию Шведская академия наук решила присудить за романы «большой эмоциональной силы», в которых автор «раскрыл бездну, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром».

Исигуро известен по романам «Остаток дня», «Не отпускай меня» и «Погребенный великан». Награду писателю вручат 10 декабря в Стокгольме.

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В 2017 году Нобелевская премия составит 9 млн шведских крон — $1,12 млн.

Годом ранее премию по литературе получил американский поэт и певец Боб Дилан. Премию вручили с формулировкой «за создание новых средств поэтической выразительности в рамках великой американской песенной традиции».

Кандидатуры на высокую награду могут предложить члены Шведской академии и аналогичных учреждений других стран, профессора литературы и лингвистики, лауреаты премии предыдущих лет и председатели писательских организаций.