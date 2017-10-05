Ростов-на-Дону, 5 октября, 2017, 14:17 — ИА Регнум. Попавший в плен к боевикам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии гражданин РФ Роман Заболотный казнен. Об этом сообщил депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров в эфире телеканала «Дождь».

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"(Узнал об этом) из надежных проверенных источников, — говорит Котляров. — Хотелось бы, чтобы они ошибались, но пока подтверждаются самые худшие опасения относительно его судьбы».

Депутат городской думы Ростова-на-Дону отметил, что информации по второму человеку у него нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2017 г. представители террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространили видеозапись, на которой были показаны 2 пленных российских гражданина.

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