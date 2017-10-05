Донецк, 5 октября, 2017, 14:10 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 4 октября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии восемь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 40 раз, сообщают 5 октября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

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По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили восемь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Фрунзе, Калиново, Красный Яр, Смелое, Калиновка.

При обстреле украинские силовики использовали автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ, подствольные гранатометы ГП-25, стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР украинские силовики нарушили режим тишины 40 раз. Под огнем оказались 16 населенных пунктов.

По данным Украины, двое солдат ВСУ получили ранения. Штаб «АТО» зафиксировал 19 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Красногоровки, Водяного.

На Донецком и Луганском направлении штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Авдеевки, Невельского, Новоселовки Второй, Крымского.

Напомним, на Украине намерены принять законопроект, который объявит Россию «страной-агрессором», а также расширит формат «АТО» («антитеррористической операции») в Донбассе таким образом, чтобы дать больше возможностей ВСУ.