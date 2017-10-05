Барнаул, 5 октября, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Руководитель крупнейших предприятий Барнаула — директор Барнаульских теплосетевой и тепломагистральной компаний СГК Александр Гросс готов в режиме реального времени ответить на вопросы горожан о теплоснабжении города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании, общение будет происходить 12 октября в прямом эфире радио «Комсомольская правда» — Барнаул» (106,8 FM).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сибирская генерирующая компания в Барнауле

«Практика проведения прямых линий с потребителями в Сибирской генерирующей компании стала традиционной. Два раза в год — в начале и по окончанию отопительного сезона — энергетики отвечают на все вопросы горожан относительно качества услуг теплоснабжения», — пояснили в СГК.

Известно, что предстоящий разговор будет длиться два часа. В течение первого часа Александр Гросс ответит на вопросы в прямом эфире радио «Комсомольская правда» — Барнаул» (106,8 FM). Дозвониться в студию можно будет с 13.00 до 14.00 по телефону 722−090. После этого, с 14.00 до 15.00, общение с горожанами будет продолжено в пресс-центре газеты «Комсомольская правда». Туда можно будет позвонить по телефону (3852) 722−433.

«По каждому обращению, которое поступит на прямую линию, энергетики разберутся и дадут ответ. Проведение телефонных «прямых линий» помогает поддерживать непосредственный контакт с потребителями, своевременно выявлять проблемы подачи тепла и горячей воды, что, в конечном итоге, позволяет улучшить качество и надежность теплоснабжения города в целом», — отметили энергетики.

Все заинтересованные лица смогут задать свои вопросы с 13.00 до 14.00 по барнаульскому номеру (3852) 722−090; с 14.00 до 15.00 по телефону (3852) 722−433. Также вопросы можно прислать по электронной почте: redactkp@yandex.ru.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне получила паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2017—2018 годов поучила Барнаульская ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании(СГК).

Ранее в готовности ТЭЦ-3 к отопительному сезону удостоверились представители администрации Барнаула и региональных СМИ. Особое внимание гостей было обращено на показатели сетевой воды, отпускаемой с предприятия для отопления города.