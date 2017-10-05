Ярославль, 5 октября, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Сегодня на первом заседании муниципалитета седьмого созыва мэр Ярославля Владимир Слепцов объяснил депутатам, чем вызван срыв сроков по ремонту дорог и дворов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ремонт дворов в Ярославле

«Я объясню, в чем проблема. Нет битума. Работы в трех дворах у нас сейчас остановлены по этой причине. Очень большой объем работ производится, выбрали все запасы битума, которые были. Кроме того, не было щебня, все баржи в Москву шли, мимо нас. Проблема только в материалах, все подрядчики «заряжены», находятся в высокой степени готовности. Что касается улицы Урицкого, все держится на контроле, сегодня работы не ведутся из—за дождя, мы их запланировали на понедельник с учетом того, что улицу надо высушить, сейчас битум подходит в необходимом количестве. А начиная со следующей недели мы вместе с правительством Ярославской области будем принимать улицы поэтапно. Контракты у нас до 20 октября, поэтому работы ведутся, все они будут выполнены, по факту их выполнения будут подписаны акты, если не возникнет претензий к качеству. Немного терпения» — сообщил мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Напомним, по состоянию на 2 октября в Ярославле была принята всего одна дорога — улица Панина. Работы по ее ремонту выполняло Вологодское ДСУ.