Киев, 5 октября, 2017, 13:29 — ИА Регнум. В Верховной раде рекомендовали доработать закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому на год продлевается особый статус региона. Такое решение принял комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Закон «О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был внесен президентом Украины Петром Порошенко 4 октября. Депутаты Рады на заседании комитета подняли вопрос о том, что продлить действие закона можно только после того, как Киев получит контроль над границей Донбасса с Россией.

Кроме того, ряд депутатов заявили о том, что необходимо установить суверенитет Украины над неподконтрольными Киеву Донецкой и Луганской Народными Республиками. Председатель комитета Сергей Пашинский заявил, что только тогда закон заработает.

«Если Украина в течение года не возобновит свои права на этих территориях, то закон теряет силу», — сказал Пашинский.

Комитет рекомендовал парламенту отправить документ на доработку президенту Украины. Напомним, согласно тексту законопроекта (№7163), цель государственной политики заключается в освобождении неподконтрольных территорий и возобновлении конституционного строя.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв назвал законопроект одиозным, а желание Киева прописать в документах термины «агрессия» и «оккупанты» — тупиком. Он пояснил, что пока власти Украины не принимают во внимание мнение населения Донбасса, толку от подобных законов не будет.