Москва, 5 октября, 2017, 13:16 — ИА Регнум. В варианте канадского «акта Магнитского» глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв увидел опасную тенденцию распространения национального права на международные отношения, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

В Канаде холодает

Канадский парламент принял «Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств», или «Закон имени Сергея Магнитского», который является канадской версией американского «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского».

«Подтверждается опасная тенденция распространения национального права на международные отношения. То есть подрываются сами устои международного права, построенные на согласовании позиций разных сторон и на добровольном принятии общих правил», — отметил Косачёв в соцсети.

Кроме того, страны Запада «продолжают идеологизировать международные отношения, всё больше напоминая либеральные аналоги СССР, у которого внешнюю политику определяли идеи», указал сенатор.

«И это, несомненно, не способствует снижению напряженности в мире, которая во многом порождена именно переходом Запада на язык санкций по идеологическим основаниям», — пишет Косачёв.

Все это выглядело бы очередным идеологическим курьезом очередной «непогрешимой» западной страны, если бы не несколько «но»: это касается не одной Канады, а ее отношений с другими странами, в которые привносится элемент откровенного диктата и шантажа, отметил парламентарий.

«Понятно, что такой подход не останется без ответа, и, как обычно, ответные меры будут выданы за «сопротивление авторитарных режимов продвижению демократии» — собственно, ради этого и принимаются такие акты: кто первый осудил чужие нарушения, тот по определению сам без греха», — пишет он.

Сенатор не знает, что более нелепо в только что одобренном нижней палатой парламента Канады местном аналоге «акта Магнитского»: слепое подражание «старшему брату», сводящее такие действия до уровня откровенной пародии, или же напыщенная, но от того не менее местечковая претензия на статус глобального омбудсмена.

«Абсолютно серьезно канадский министр пишет, что этот акт даст «инструменты для привлечения к ответственности нарушителей прав человека и для борьбы с коррупцией». На минутку — а кто уполномочивал Канаду заниматься этим на международной арене, решать, кто коррумпирован в других странах, а кто нет, применять репрессивные меры к иностранным гражданам? Жена Цезаря — вне подозрений?» — задает он вопросы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, принятый парламентом Канады закон, в частности, предусматривает замораживание активов и отменяет визы для нарушителей прав человека из числа членов иностранных правительств.