Рыбинск, Ярославская область, 5 октября, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» приобрел в Рыбинске Ярославской области судостроительную «Верфь братьев Нобель». Об этом сообщает информагентство ТАСС.

Рыбинск

Предприятие занимается строительством промысловых судов малого и среднего класса, буксиров и судов специального назначения. Производственные мощности верфи располагаются на площади в 200 тысяч квадратных метров и позволяют строить морские и речные суда длиной до 140 метров, шириной до 17 метров и спусковым весом до 2 700 тонн при круглогодичной сборке.

«Концерн «Калашников» приобретет 100% доли завода в I квартале 2018 года. Это будет третье предприятие морского кластера, который позволит развивать производство промысловых судов малого и среднего класса. Ранее «Калашников» приобрел доли еще двух предприятий Рыбинска — АО «Рыбинская верфь» и АО «ССЗ «Вымпел». Они сейчас выполняют контракты по линии гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества.