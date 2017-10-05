Москва, 5 октября, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Рассуждая о перспективах движения цен на черное золото, можно сказать, что на данный момент интрига атлантических ураганов, обрушившихся на восточное побережье США и позволивших ценам на нефть взлететь до уровней в $59—59,40 на фоне закрытия коротких спекулятивных позиций, уже заложена в цены и не имеет существенного смысла на ближайшие дни, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В конце сентября ряд экспертов взялись утверждать, что рынок нефти будет расти дальше и, практически не испытав коррекционного движения, достигнет уровней в $60 и более долларов за баррель. Но после «выноса» спекулятивных продавцов фьючерсных контрактов на рынке нефти сначала разумнее консолидироваться на достигнутых уровнях, а уже потом вести разговор о новых целях движения», — полагает эксперт.

Уровень в $60 и более нефть может преодолеть. Всё дело в том, что в разрезе кварталов и месяцев уровни для роста на рынке нефти находятся существенно выше текущих цен, а именно на отметках в $64—67,60 для марки Brent. Ожидается, что при текущих условиях на рынке нефти может продлиться рост, но после коррекционного движения и консолидации, связанных с рядом факторов.

«Теперь рынок будет концентрировать своё внимание на двух — трёх основных факторах. Это сезонный фактор процессов регламентных консерваций НПЗ перед наступлением отопительного сезона.

Вторым фактором будет, естественно, уровень спроса и предложения на товарно-сырьевом рынке.

Ну и основной интригой будут заявления со стороны основных поставщиков сырья на рынок в лице ОПЕК+. Интрига продления сделки по сокращению поставок сырья на рынки со стороны ОПЕК и независимых экспортёров будет витать над рынками ещё какое-то время.

Есть шансы, и они достаточно существенные, что сделку ОПЕК+ продлят и в 2018 году, но тут скорее больший интерес будет представлять расширение или сужение как уровня сокращения поставок сырья на рынки и присоединение к этой сделке новых участников товарно-сырьевого рынка в лице независимых поставщиков», — пояснил Блинов.

По его мнению, на данный момент при отсутствии негатива для «нефтяных быков» цены на товарно-сырьевом рынке должны будут стабилизироваться на уровнях очень близких от текущих уровней в $56—55,50, но при этом не исключена возможность коррекции на товарно-сырьевом рынке в период проведения профилактических работ на большинстве НПЗ, который, как правило, приходится на октябрь — ноябрь в преддверии отопительного сезона.

В этот период при выходе данных о росте запасов сырой нефти и слабом спросе на нефтепродукты у биржевых игроков на понижение может появиться желание продавить цены ниже уровня в $56 за нефть марки Brent.

«Если это произойдёт, то цены на рынке за один баррель нефти марки Brent могут снизиться до уровней в $50—54, что, возможно, окажет давление на российский рубль и российский финансовый рынок. Но пока перспектива данных событий под большим вопросом», — считает эксперт.

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