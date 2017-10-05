Ярославль, 5 октября, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Приглашения на просмотр Кубка чемпионата мира по футболу в Ярославле дают только при покупке обеда в «Макдональдсе». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Билет и обед в одном флаконе

В Ярославль впервые в истории прибудет кубок Чемпионата Мира по футболу 2018. Он останется в городе на два дня — 11 и 12 октября. Жители Ярославля смогут вживую увидеть главный трофей футбольного мира и сделать с ним фотографию. 11 октября площадка с кубком в торгово-развлекательном центре «Аура» будет работать с 12.00 до 22.00. 12 октября — с 10.00 до 19.00.

Доступ к кубку будет возможен в порядке живой очереди или же по специальным бесплатным приглашениям. Организаторы тура утверждают, что их можно получить в каждом «Макдоналдсе» или в любом магазине сети «Магнит». Приглашения необходимо зарегистрировать на сайте проекта.

На самом деле бесплатные приглашения оказались далеко не бесплатными. Чтобы их получить, в ярославской сети «Макдональдсов» надо было купить стандартный обед ценой в 250 рублей. В заволжском ресторане сети на проспекте Авиаторов никаких объявлений о том, что здесь распространяются приглашения на Кубок мира, нет, нашему корреспонденту пришлось спросить несколько сотрудников, прежде чем найти эти билеты.

В магазинах сети «Магнит» за шесть дней до начала показа кубка приглашений не было, а в головном офисе ярославского филиала сети сообщили, что пока билеты к ним не поступали и на каких условиях они будут выдаваться — неизвестно. Возможно, там тоже нужно будет купить продукты на определенную сумму.

На приглашении стоит возрастное ограничение 12+. Ярославским детям, не достигшим этого возраста, впору было бы расстраиваться, но при регистрации билета на сайте обнаруживается информация, что их могут пустить в сопровождении взрослого. Только непонятно, нужно брать один билет или два.

До декабря 2017-го кубок будет показан в 15 городах России, а с января по май 2018-го посетит более 50 стран мира. В мае 2018 года кубок вернется в Россию и будет показан еще в девяти городах, закончив путешествие в Москве 14 июня, накануне старта чемпионата мира. За 123 дня своего путешествия кубок преодолеет 26 тысяч километров и его смогут увидеть более 40 миллионов человек. Если каждый из них потратит на обед 250 рублей, то любители футбола вложат в бесплатный просмотр кубка 10 миллиардов рублей. Губернатор Ярославской области на своей страничке в «Фейсбуке» сказал, что Кубок выставят в открытом доступе и для всех любителей футбола это будет настоящий праздник. Как оказалось, не бесплатный.