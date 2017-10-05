Какой сюрприз готовят в США к юбилею Путина: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 октября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Очередное «влияние России»: в Грузии опасаются признания Абхазии Сирией;
- Киевская русофобия: с Украины выдворили российского журналиста;
- «Острый, как Путин»: в США устроят акцию в честь юбилея президента России;
- Заморские владения: семья врио губернатора Приморья владеет недвижимостью в Испании;
- Нобелевская премия по литературе: в 2017 году скандала не ожидается.