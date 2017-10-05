Токио, 5 октября, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Компания Honda намерена к 2022 году закрыть свой завод, расположенный в японском городе Саяма, её руководство объяснило, что пошло на такой шаг из-за падения продаж на внутреннем рынке Японии, об этом 4 октября сообщило агентство Reuters.

yano@mama.akari.ne Завод Хонда в городе Саяма. Япония

Таким образом, компания планирует сократить производственные мощности внутри страны примерно на 24%. По словам представителей Honda, это позволит компании переключиться на разработку электромобилей и различных новых технологий.

«Поскольку мы уделяем все больше внимания электрификации и другим новым технологиям, мы хотим повысить нашу квалификацию в области производства транспортных средств в Японии и расширить его в глобальном масштабе», — сказал генеральный директор компании Такахиро Хачиго.

Издание отмечает, что Хачиго пытается возродить инновационную культуру в компании, являющейся третьим по величине автопроизводителем Японии.

Автор статьи отмечает, что в последние годы компания фокусировалась на увеличении объемов производства и прибыли, из-за этого отзывы о её продуктах стали менее позитивными.

Напомним, в сентябре 2017 года компания Interbrand составила рейтинг 100 лучших мировых брэндов. Toyota заняла первое место среди автопроизводителей и седьмое в общем списке. Honda оказалась на 20-м месте, стоимость её активов оценили в $22,696 млрд.