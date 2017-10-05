Самара, 5 октября, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Чтобы наверстать упущенные сроки строительства стадиона «Самара Арена», класть газон на футбольном поле и прокладывать инженерные коммуникации будут в зимние морозы. Как сообщает ИА REGNUM, об этом врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Строительство Самара Арены

По словам Азарова, строительство стадиона «Самара Арена» отстает от графика на полтора месяца, но генподрядчика — ПСО «Казань» — менять не будут. Сократить сроки отставания от графика глава региона намерен за счет синхронизации строительных работ, которые будут проводиться зимой.

«В какие суммы это обойдётся, как раз мы будем выяснять на совещании 6 октября с участием руководства генподрядчика, представителей контрольных и надзорных органов, членов регионального правительства. Будем делать расчёты. Вполне возможно, потребуются дополнительные средства», — отметил Азаров.

По его словам, рассматривается вопрос укладки газона в декабре. Также зимой планируется проложить инженерные сети и установить консоли.

Как сообщало ИА REGNUM, отставание от графика строительства стадиона «Самара Арена» вызывает недовольство в Кремле. 3 октября на совместном заседании совета при президенте РФ по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в России в 2018 году министр спорта РФ Павел Колобков констатировал, что готовность стадиона «Самара Арена» составляет 65%, подрядчик ПСО «Казань» оштрафован.

Как отметил участвовавший в совещании врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, из всех строящихся стадионов к футбольному чемпионату критике подверглась только «Самара Арена».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отставания по графикам программы подготовки к мировому первенству недопустимы.

В сентябре побывавший с инспекцией в Самаре директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит подчеркнул, что отсрочки вызывают беспокойство. По его словам, временные опорные конструкции стадиона не позволяют вести работы по укладке футбольного поля. На стадионе «Самара Арена» планируют уложить итальянский рулонный газон толщиной 30 миллиметров.

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