Якутск, 5 октября, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Почему в Якутске не строится 17-ый квартал, кто будет контролировать расходы из якутской «кубышки», кто потерял на московской выставке драгоценности стоимостью 59 млн рублей и почему дорогу в Нерюнгринском районе завалило помётом — подробнее о главных темах СМИ республики в обзоре ИА REGNUM.

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Инвесторы Якутии: А они нам говорят: «Ждите ответа»

Оказалось, что работы в 17-м квартале Якутска, застроить который обещала китайская компания «Чжода», не ведутся из-за отсутствия арматуры.

«Сроки немного затягиваются, но материалы заказаны, их должны доставить по железной дороге, — цитировало News.Ykt.ru директора ООО «Ситистрой», который является подрядчиком строительства, Эдгара Теваняна. — Есть вопросы с «Водоканалом» и «Якутскэнерго». Мощностей не хватает. Вопрос до сих пор не решен. По графику отстаем, потому что мы к ним обращаемся, а они нам говорят: «Ждите ответа».

Консультант «Чжоды», пожелавший остаться неизвестным, заявил о том, что необходимое для строительство трёхстороннее соглашение об инфраструктуре в мэрии Якутска не подписывают уже 2 года.

«Затраты на инфраструктуру должны быть распределены пополам между «Чжодой» и городом. А между тем «Водоканал» требует деньги за весь квартал, хотя сейчас строится только один дом», — рассказал представитель китайской компании.

Но в целом вопрос решается, отметил он, пояснив, что скоро состоится встреча с «Чжодой» на уровне республики.

А пока жители 17-го квартала недоумевают, почему республиканские власти не помогают городу решить вопрос с коммуникациями: «Нам обидно, что дело затягивается. Вряд ли городской бюджет в одиночку может справиться с таким объемом. 17 квартал — это позор не только Якутска, а всей алмазной республики. Читаем в новостях, как миллиарды тратят на «еврохотоны», неработающие ТЭЦ, всякие инновационные проекты, от которых мы не видим толку, а между тем найти средства, чтобы в Якутске реализовали один инвестиционный проект, невозможно. Просим властей обратить внимание на нашу проблему и содействовать ее скорейшему решению».

В ответе за «кубышку»

Движение предпринимателей «Вместе мы — сила» выдвинуло своих представителей в Общественный совет Корпорации развития Якутии для того, чтобы контролировать расходование средств, выделяемых на развитие местного производства в республике, пишет YAKUTIA.INFO. По информации СМИ, следить за тем, куда уходят деньги республики от продажи акций «АЛРОСА-Нюрба», которые переведут в «Республиканскую инвестиционную компанию», будут журналист Виталий Обедин и предприниматель, директор ООО «Мандарин» Наталья Василенко.

«Состав Совета уже был сформирован, соответствующее распоряжение подписано главой республики Егором Борисовым. Но нас почему-то включить туда забыли, — пояснила лидер движения «Вместе мы — сила» Ирина Котенко. — Пришлось самим выступить с инициативой. Соответствующее обращение мы написали в администрацию главы и правительства республики, ждем ответа. Состав совета утверждает лично глава республики, нам он обещал включить туда представителей нашего движения».

«Я не видел положения об Общественном совете КРЯ, и не факт, что вообще там буду, кандидатуру могут не пропустить, якобы не предприниматель же (хотя «Якутск Вечерний» выпускает востребованный коммерческий продукт уже почти 20 лет), — прокомментировал своё выдвижение в совет Виталий Обедин, отметив, что общественный совет Корпорации развития Якутии — это просто экспертный и совещательный орган, который может давать рекомендации, и не более того.

«Нас же не в правление и не в Наблюдательный совет вводят. Но, по крайней мере, будет возможность придавать такой информации огласку и создавать общественный резонанс в случае выявления «распильных» схем», — пояснил журналист. Ранее он заявлял о том, что активами «РИКа» и его «дочек» власти республики распоряжаются неэффективно и непрозрачно.

На выставке в Москве пропали драгоценности на 59 млн рублей

Предприниматели из Якутска, взявшие на реализацию в Москве ювелирные изделия стоимостью 59 млн рублей, оказались в неприятной ситуации. Сардана и Александр Босиковы, демонстрировавшие «ювелирку» из республики на выставке JUNWEX в Москве, утром на второй день работы нашли одну из витрин пустой. Предприниматели сдали витрины с ювелирными изделиями охранникам выставки, которые составили акт приема-сдачи товара, но теперь деньги за пропавшие 14 изделий требуют с них, так как выяснилось, что организаторы не несут никакой ответственности.

«Босиковы организовали компанию «Бриллианты Якутии» с собственным производством в бизнес-инкубаторе, — поясняет ИА SakhaDay. — Они упорно развивали свой бизнес, не отдыхали ни дня».

Директор выставки на случившееся отреагировал очень холодно и посоветовал якутянам не раздувать скандал. Этим общение ограничилось. «Он очень странно себя повел, и у нас возникли вопросы, — говорят собеседники издания, коллеги Босиковых. — Мы подумать не могли, что такое может произойти. Международная выставка ювелирных и часовых брендов «JUNWEX Москва» — это самая престижная и крупная предновогодняя выставка, лицо ювелирной выставочной деятельности. На выставку очень трудно попасть. Участники предлагают свой товар и изделия, которые берут на реализацию под проценты. Босиковы взяли на реализацию очень дорогой товар».

По словам знакомых семьи, из-за исчезновения драгоценностей семью Босиковых целую ночь продержали в страхе, требуя выложить огромную для них сумму в 59 млн рублей и угрожая жизни их ребенка.

«Помётная» дорога

Нерюнгринская птицефабрика в Якутии допустила переполнение помётохранилища, и куриный помёт оказался на дороге, пишет ИГ «В Якутии.ру». Опрошенным изданием эксперты недоумевают, почему автодорога общего пользования буквально «тонет» в курином помёте, запах стоит соответствующий, но Роспотребнадзор, ветеринария, экологи и прокуратура молчат.

Предполагается, что хранилище переполнилось потому, что помёт оттуда не убирали вовремя. По информации издания, это произошло после того, как Нерюнгринскую птицефабрику фактически возглавил действующий генеральный директор Крестьянского рынка «Сайсары» Егор Макаров. Комментировать информацию о состоянии заваленной помётом дороги и причинах этой ситуации он отказался.