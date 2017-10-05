Оренбург, 5 октября, 2017, 12:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области скандал, в центре которого оказался крупнейший в ПФО селекционно-гибридный комплекс, получил новое развитие. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СГЦ «Вишневский», руководству компании стали поступать настойчивые обращения от неких «компетентных» лиц из Оренбурга, предлагающих «замять» дело за долю в уставном капитале СГЦ «Вишневский».

Скриншот страницы sgc56.ru Селекционно-гибридный комплекс «Вишневский»

"Полагаем, что эти люди выступают от лица истинных «авторов» дестабилизирующего процесса, и «авторы» эти находятся в городе. Естественно, руководство СГЦ «Вишневский» отвергает и будет отвергать впредь подобные предложения», — заявили в центре.

Между тем стоит отметить, что новый поворот в ситуации «Вишневского» не стал неожиданным. Руководство высказывало своё мнение по поводу действий на предприятии (обыски, изъятия документации, электронных ключей, серверов), характеризуя их не иначе как рейдерский захват. Мероприятие силовиков и уголовное дело в отношении свинокомплекса уже прогремело на всю Россию.

Общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Дмитрий Потапенко сравнил методы в отношении селекционного-гибридного центра в Оренбуржье с методами рейдерского захвата. Он также заметил, что отъём собственности должен протекать согласно законам жанра: сначала СГЦ купит незначительная фирма, а заинтересованное лицо выйдет на авансцену только через два-три месяца и станет покупателем второй руки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 сентября на СГЦ прошли обыски, которые вызвали возмущение со стороны сотрудников фермы. По их словам, после изъятых документов и серверов работа предприятия была парализована, что вынудило пойти на несанкционированный пикет. Коллектив вышел на федеральную трассу и перекрыл движение. На место в оперативном порядке выезжали представители областного правительства, правоохранительных и надзорных ведомств. Тогда в минсельхозе области заверили, что предприятие начало работать в штатном режиме. Однако в «Вишневском» бьют тревогу — кормов для свиней осталось только до конца ноября.

Читайте также: Свинокомплекс в Оренбуржье фигурирует в деле о хищении 50 млн рублей

Поводом для обысков стало уголовное дело, где фигурируют субсидии. СГЦ «Вишневский» подозревают в хищении из бюджетов. Ущерб, как оценили предварительно в следственных органах, превышает 50 млн рублей. Кроме уголовного дела, возбуждены административные производства из-за несанкционированной акции протеста. Всё это, как считают на предприятии, нанесло вред репутации свинокомплекса. Банк требует досрочного возврата огромного кредита, а поставщики кормов — стопроцентную предоплату. Ещё одним ударом по ферме может стать требование о возврате полученных субсидий. Не исключено, что из-за дефицита кормовой базы придётся пустить под нож поголовье свиней. А число животных является определяющим фактором при получении господдержки.