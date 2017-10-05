Москва, 5 октября, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Российская валюта продолжает удивлять своей «силой» и «устойчивостью», которая уже превратилась, фигурально выражаясь, в железобетонную, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

ИА REGNUM Рубль

«На рубль не влияет значительно ни динамика цен на сырую нефть, которые остаются крайне волатильными, ни рост американского доллара на мировом валютном рынке Форекс», — отметил эксперт.

По его мнению, факторы, поддерживающие рубль, остаются прежними — высокая ключевая процентная ставка ЦБ РФ 8,50%, искусственно заниженная инфляция при реально сохраняющихся высоких инфляционных ожиданиях, что стимулирует приток горячего спекулятивного капитала из-за рубежа для игры в кэрри-трейд в государственных облигациях Федерального займа (ОФЗ). А также высокая активность Минфина РФ, предлагающего к покупке большой объем разнообразных ОФЗ.

«Дополнительным поддерживающим фактором остается нахождение цен на сырую нефть марки Brent выше ключевого уровня в $50 за баррель и предоставление валюты через валютное репо ЦБ РФ коммерческим банкам, что в значительной мере сдерживает активность игроков на внутреннем валютном рынке», — пояснил Костенко.

Оценивая такое положение дел, можно предположить, что российская валюта будет и далее в краткосрочной перспективе удерживаться в паре с американским долларом возле отметки 58 рублей за доллар, а в паре с евро будет получать поддержку на волне вероятного падения евро против доллара на рынке Форекс.

«Это может стать основанием для роста рубля к евро к отметке 67,20 и, возможно, также к отметке 66,00», — считает эксперт.

Читайте также: Доллар забуксовал