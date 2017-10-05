Москва, 5 октября, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице в соцсети Facebook поздравила главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения. Ранее Кадыров обратился со словами поддержки к Поклонской по поводу ситуации вокруг выхода фильма «Матильда».

Пресс-служба Президента России Наталья Поклонская

"Сегодня не у всех хватает духа встать на защиту величия нашей истории и Святынь. Велико искушение остаться в стороне», — пишет Поклонская.

Поблагодарив Кадырова за поддержку и за «бережное отношение к истории», депутат пожелала ему крепкого здоровья, успехов и побед «во имя процветания России».

Читайте также: Новые фарисеи и образ последнего императора: как сотворить себе кумира

Ранее Кадыров в своем Telegram-канале заявил о поддержке депутата Госдумы Натальи Поклонской, выступившей против фильма «Матильда».

По его словам, Поклонскую «травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу».

Результаты опроса ИА REGNUM: Учитель, Поклонская, «Матильда» и демократия. Что лишнее?